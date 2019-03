"Flaschenhals" weitgehend beseitigt

Bei einem Besuch von Bürgermeister Jürgen Pfetzer und Kämmerer Alexander Kern an der Grund- und Werkrealschule sprach Hausmeister Hubert Schmidt von einer "anderen Welt" im digitalen Zeitalter. Lehrer Frank Steurer erinnerte an die früheren sechs bis acht Megabit pro Sekunde. Aktuell sind im Up- und Download jetzt 400 Megabit verfügbar, die vom Netzbetreiber NGN Telecom GmbH zur Verfügung gestellt werden. Schulleiter Günther Köninger berichtete von einem sehr engagierten und lernbereiten Kollegium, heißt es in einer Pressemitteilung der Gemeinde.

Während der Besichtigung des PC-Raums unterstrich Steurer, dass sich das schnelle Netz insbesondere bei der Anwendung internetbasierter Lernprogramme auswirke. "Bisher gab es da immer einen Flaschenhals, wenn alle Schüler im Klassenzimmer gleichzeitig Internet benötigten." Dieser Engpass sei jetzt nur noch beim WLAN gegeben, beim drahtlosen Einsatz von Tablets und Laptops.

"Am Access-Point habe ich um die 80 Megabit gemessen, das ist schon ein Unterschied zur Schnelligkeit an den verkabelten 38 Computern", so Steurer. Die Access-Points sollen sukzessive verbessert werden; angesichts der in Aussicht gestellten Bundesfördermittel für die Digitalisierung an Schulen bewege man sich Schritt für Schritt in die richtige Richtung. "Ziel muss zum Beispiel sein, alle Klassenzimmer nicht nur mit Access-Points, sondern auch mit Geräten wie Beamern oder Visualizern auszustatten. Die Basis für den Unterricht sollte einheitlich sein."

Zur Beantragung der Fördermittel erstellt Steurer derzeit einen Medienentwicklungsplan. Zuschüsse werde es vorrangig für "innovative Lernumgebungen" geben, so der Lehrer, der dazu Stichworte wie "3-D-Druck" oder auch "Virtual Reality" lieferte.

Als einen vermutlich nicht förderfähigen, aber dennoch wichtigen Schritt bezeichnete Pfetzer die geplante Erneuerung der EDV. Insgesamt, betonte Köninger, sei die Maria-Victoria-Schule bereits jetzt vorbildlich versorgt: "Bei uns lernen schon die Grundschüler den Umgang mit Tablets." Steurer äußerte in diesem Zusammenhang die Hoffnung, dass das Land oder die Kommune auch den Lehrerkollegen auf Dauer Tablets zur Verfügung stellen werden. "Das wird jenen, die noch nicht so vertraut damit sind, den Zugang zu diesen neuen Arbeitsmethoden sicherlich erleichtern."