Mutig über die Flammen fliegen

Die Show fand an neuem Ort statt: Nicht wie früher auf dem Marktplatz östlich von St. Peter und Paul, sondern auf dem Platz nördlich der Kirche, den der restaurierte Narrenbrunnen verschämt ziert. So schonten die Narren das noble neue Pflaster des ersten Gevierts, um - zum Ausgleich - das eben so noble des zweiten anzuschmutzen. Ein Wunder: Im dritten Jahr in Folge blieb der Sternmarsch von Regen verschont.

Zuvor hatten die Bühler Hexen ihr besonderes Herz für Kinder bewiesen. Hexenmeister Ralf Bsdurrek kommentierte dies so: "... mit Fackeln, Hexenmusi und mit Narri Narro für's Kinderherz, das gehört sich so, sind wir durch den Stadtgarten marschiert, so wie das jedes Jahr passiert. Wenn Fastnacht ein Kinderherz erfreut, ist der Narrensamen gestreut." Vom Turm des vollrestaurierten Wagens der Bühler Hexen aus, der zwischen Kirche und Rathaus I prunkte, spornte Bsdurrek das Volk an: "Macht Euch zum Singe, Schunkle und Tanze bereit, und feiert mit uns die närrische Zeit!" Sofort stellte sich das Publikum auf die "Helaus mit Danke" des Hexenmeisters ein, antwortete ebenso höflich mit "Bitte".

Eine Premiere beim Sternmarsch: Die "Gugga ma mol Musi" aus Neuweier spielte auf, angefeuert von Christine Hess. Den "Carneval der Tiere" brachte der Kindergarten St. Elisabeth putzig vor Augen, betreut von Mila Gisbrecht und Melina Schnurr. Die Jungesel des Allda, trainiert von Aline Bichler und Tina Fecke, entzückten mit lebhaftem Tanzen. Von Alexander Schaufler dirigiert, animierte die Stadtkapelle Bühl bestens aufgelegt das Volk, mit ihr ins Hofbräuhaus zu schunkeln.

Die von Maren Endres-Rassek und Saskia Vogt trainierten Hexenkids tanzten mitreißend zum Song, der die Erlebnisse der Hexen am "SchmuDo" besang. Leichtfüßig wirbelten die "Quetscheputzer" übers Pflaster; dieser gemeinsame Nachwuchs der Lichtputzer und Quetscheteufel wird von Pia Luding und Saskia Meier gecoacht. Eine Augenweide steuerte die Jugendgarde des Allda mit klassischem "Schenkele hoch" bei, trainiert von Andschana Finkbeiner und Kathrin Höll. Auf einem Schutzblech wurde per Gaslanze ein Strohballen entzündet, der Sternmarsch trat in seine heißeste Phase. Die mutigen Feuersprünge der Hexen folgten einer neuen Dramaturgie: Damit Zuschauer aller Geviertseiten Spektakuläres zu sehen bekamen, sprangen die Schürzenakrobaten zunächst in Ost-West-Richtung über die Flammen, sammelten sich, um dann in die Gegenrichtung zu fliegen - und so weiter. Der Wind blies mäßig aus wechselnden Richtungen, so dass alle Zuschauer - wohl wie Schwarzwälder Schinken zur besseren Haltbarkeit - geräuchert wurden.

Die Feuersprünge blieben unfallfrei, bis auf kokelnde Hexenschlappen. Das Publikum lohnte den Mut der Akteure mit viel Beifall. Nahrhaftes Finale: Diese und die Zuschauer durften sich an würziger Fastnachtsfreisuppe von Hexenvogt Alexander laben.