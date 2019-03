Das Lichtenauer Machtzentrum

Wieder einmal legten sich unter der Federführung der Ziegeböck die Trachtenkapelle Lichtenau, die Feuerwehrabteilung Ulm und der SV Ulm mächtig ins Zeug, um mit über 100 Mitwirkenden urwüchsige Fastnacht zu präsentieren. Durch die Narretei führten Sue-Ann Waffenschmidt, Ute Rau und Steven Müller, die immer wieder zu kräftigen "Ziegekanonen" aufriefen.

Augenweiden sind bei der Dorffastnacht stets die Tänzeaufführungen, die in diesem Jahr von der "Roten Garde" eröffnet wurden. Trainiert werden die Garden von Ramona Schmidt, Sabrina Friedmann, Julia Stengl und Tanja Weisenburger. Wild, zickig und bockig rockten die Zicklein ab drei Jahre die Bühne, bevor die Mädchen der Minigarde raus aus dem Ziegenstall und rein in die Zukunft sprangen. Sphärisch mit vielen leuchtenden Sternen, die Weltkugel in der Hand, als Astronauten und liebliche Außerirdische zeigten sich die fast 30 Jugendlichen in einer ausdrucksstarken Choreografie "völlig losgelöst von der Erde". Rock 'n' Roll mit fliegenden Petticoats boten die CC-Jumper aus Scherzheim, einstudiert von Chris Schweitzer.

Die "Baywatcher" Elsbeth und Fritz, alias Ulknudel Anita Obermann und Fastnachtskanone Edmund Rau, deckten so manches Missgeschick auf und amüsierten sich über den Maibaum mit dem Ulmer Wappen in der Mitte: "Ulm, das Machtzentrum von Lichtenau". Sie lästerten über so manchen "blöden Leserbrief" und schlugen in der Stadt mit den vielen Seniorenwohnheimen nun eine "Seniorenklappe" vor.

Der im Hanauerland heimisch gewordene "Schwabe" Fredi Lebherz packte seine Frotzelei in "liederliche" schwäbische Volksmusik und ließ von badischen Gelbwesten WC-Papier als Breitband im Saal verlegen. "Was hat Breitband mit Abwasser zu tun? Durch beides fließt ganz viel Mist", meinte er, sprach vom Shitstorm aus dem Waldhag und erhob den Rathauschef als den "größten Verleger der Ulmer Stadtgeschichte" in den Stand einer Röhrendoktorwürde.

"Um Himmels Willen!", konnten da Marina und Tanja Weisenburger sowie Simone Hess und Christa Waffenschmidt vom SV Ulm als Kirchgängerinnen nur noch von sich geben. Geschunkelt und geklatscht wurde kräftig zur Stimmungsmusik der Trachtenkapelle Lichtenau, bevor ein kleiner "Bocksenstop" eingelegt wurde und es mit der temperamentvollen "Lila Garde" im "Ziegenstall" weiterging.

Greilach gibt das





Fastnachts-Schlitzohr



Für Lachtränen sorgte das trockene Gemecker vom "Zinkler vom Userdorf", Klaus Götz. Er empfahl den Fußballern des SV Ulm "Hallo-Wach-Tabletten" und befürchtete die "feindliche Übernahme der Stadt durch Ulm". "Daddy Cool" hieß es bei den KJG-Chaoten, die mit ihrem bunten Bettlakentanz Kunst auf die Bühne zauberten. Über die "kleinen Helden in der Welt" sprach Feuerwehrfrau Annette Fraß.

Ab in den Wilden Westen ging es mit der Tanzgruppe "Friends and Dance" vom TV Lichtenau unter Leitung von Barbara Urlaub und Carmen Tiedemann. Überraschungsgast auf der Bühne war "Fastnachts-Schlitzohr" Christian Greilach, der als Rockstar nicht nur vor den AGBs, sondern auch vor seiner Frau kapituliert.

"Über sieben Brücken musst du gehen", besang der Bürgermeister so manches unverständliche Argument, denn "kein Schwabe ist so blöd und gibt Sanierungsmittel für einen Neubau". Kräftig geneckt wurde Richtung des "Zinklers", aber am Ende sang der Mann mit Gitarre: "Hallo Klaus, i will zurück zu Dir!"

Mit der "Eiskönigin", grazil und "frozen" getanzt von Edmund Rau und einem Augenschmaus der Garde als verführerische Wahrsagerinnen nahm die Narrenfahrt ihr Ende.