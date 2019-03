Bühl

Narren schöpfen Suppe Bühl (sie) - Das 21. Narresuppeessen (Foto: bema) im Friedrichsbau bot am Vormittag des Schmutzigen Donnerstags ein Schaufenster der besten Beiträge der Kampagne und einen würdigen Rahmen für hohe Auszeichnungen. Die höchste ging an eine Grande Dame der Bühler Fastnacht. » Weitersagen (sie) - Das 21. Narresuppeessen (Foto: bema) im Friedrichsbau bot am Vormittag des Schmutzigen Donnerstags ein Schaufenster der besten Beiträge der Kampagne und einen würdigen Rahmen für hohe Auszeichnungen. Die höchste ging an eine Grande Dame der Bühler Fastnacht. » - Mehr

Gernsbach

Friedensengel auf Rathaus-Treppe Gernsbach (stj) - "Schlüssel her, Schlüssel her, Schlüssel her ...", rief Zunftmeister Armin Wild am Schmutzigen Donnerstag pünktlich um 11.11 Uhr das Rathaus hinauf. Hunderte Fastnachter und viele Schaulustige verfolgten das Spektakel bei guter Stimmung und bestem Wetter (Foto: stj. » Weitersagen (stj) - "Schlüssel her, Schlüssel her, Schlüssel her ...", rief Zunftmeister Armin Wild am Schmutzigen Donnerstag pünktlich um 11.11 Uhr das Rathaus hinauf. Hunderte Fastnachter und viele Schaulustige verfolgten das Spektakel bei guter Stimmung und bestem Wetter (Foto: stj. » - Mehr