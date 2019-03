L′Oréal eröffnet am 9. Mai Muggensturm (as) - Der Eröffnungstermin steht: Am 9. Mai wird L'Oréal das neue Distributionszentrum im Muggensturmer Industriegebiet "Schleifweg III" feierlich eröffnen, wie Pressesprecherin Kristin Poppel auf BT-Anfrage mitteilt: "Die Bauarbeiten sind zu etwa 95 Prozent abgeschlossen."



Derzeit finden noch einige Rest- und Nacharbeiten statt, erläutert Poppel. Zudem werden technische Einrichtungen wie Heizung, Lüftung, Beleuchtung, Türen und Verladerampen in Betrieb genommen. Der Zeitplan werde insgesamt eingehalten (gebaut wird seit Anfang 2018), und auch die Investitionskosten "bewegen sich wie geplant im zweistelligen Millionenbereich", sagt die Sprecherin weiter. In Muggensturm entsteht das größte und CO -neutrale Distributionszentrum der L'Oréal-Gruppe weltweit. Die derzeitige Fläche von etwa 50 000 Quadratmetern an zwei Standorten in Karlsruhe-Hagsfeld werde um bis zu 50 Prozent erweitert. Auf einem Areal von 18 Hektar ist eine Hallenfläche von 90 000 Quadratmetern entstanden. Dazu kommen 2 500 Quadratmeter Bürofläche auf drei Etagen. Damit passe man sich an benachbarte Bauten an, betont Poppel weiter. Das Areal verfügt über 30 Lkw-Parkplätze und 421 Pkw-Stellplätze. Das Muggensturmer Indus-triegebiet vergrößert sich durch die L'Oréal-Ansiedlung insgesamt um 20 Prozent. In Kalrsruhe bleibt nach dem Umzug nur die Produktionsstätte der Firma erhalten. Das CO -neutrale Logistikzentrum wurde unter anderem mit einer verstärkten Isolierung und einer 1,8 Megawatt-Fotovoltaikanlage ausgestattet. "Deren Strom nutzen wir schon seit Ende 2018", sagt Poppel. Zudem nutze L'Oréal "grüne Energie" beispielsweise aus Windkraftanlagen. Regenwasser werde zur Bewässerung der Grünanlagen, Hallenreinigung und für die WC-Spülungen genutzt. Das Thema Nachhaltigkeit habe beim Neubau eine große Rolle gespielt, betont die Firmensprecherin. So ermögliche es eine zentrale Gebäudeleittechnik, Energie einzusparen. Beispielsweise kann außerhalb der Betriebszeiten zentral das Licht ausgeschaltet werden. Auch könnten Verbräuche durch das zentrale System direkt zugeordnet werden, um Einsparpotenziale zu erkennen. Schadstoffarme Baumaterialien "tragen weiter dazu bei, dass der Neubau auch aus ökologischen Gesichtspunkten eine Vorreiterrolle einnimmt". Zudem wurden Ersatzhabitate und -tunnel sowie Refugien für die Zauneidechse gebaut und eine insektenschonende Beleuchtung angebracht. Für die zahlreichen Amphibien und Reptilien wie Kreuzkröten wurden neue Lebensräume in der Nähe geschaffen. Die Feldlerche (Vogel des Jahres 2019) werde auf dem begrünten Dach auf einer Größe von zirka drei Fußballplätzen ein neues Zuhause finden. Umzug in mehreren Schritten



Der Umzug aller 450 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Karlsruhe erfolgt in mehreren Schritten pro Geschäftsbereich, erläutert die Sprecherin weiter. Zuerst werde der Geschäftsbereich für Apothekenkosmetik umziehen. Los gehen soll es Anfang Mai. Bis Ende des Jahres will die Firma alle Umzüge abgeschlossen und die Logistik für die Schweiz integriert haben. "Wir werden künftig in Muggensturm die Kommissionierung, Verpackung und den Versand von Kundenaufträgen der L'Oréal-Marken aus den drei Geschäftsbereichen Apothekenkosmetik, Friseurprodukte und Drogerieprodukte für die DACH-Region abwickeln", sagt Poppel - also für Deutschland, Österreich und die Schweiz.

Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben





Das könnte Sie auch interessieren



Rastatt

Gesucht war Staffelschnatzer Rastatt (ema) - Die BT-Leser waren zum Jahreswechsel richtig vom Rätselfieber gepackt. 334 Einsendungen sind diesmal beim Silvesterrätsel eingegangen - so viele wie noch nie. Das Lösungswort lautete Staffelschnatzer. Der Einkaufsgutschein über 75 Euro geht nach Muggensturm (Foto: ema). » Weitersagen (ema) - Die BT-Leser waren zum Jahreswechsel richtig vom Rätselfieber gepackt. 334 Einsendungen sind diesmal beim Silvesterrätsel eingegangen - so viele wie noch nie. Das Lösungswort lautete Staffelschnatzer. Der Einkaufsgutschein über 75 Euro geht nach Muggensturm (Foto: ema). » - Mehr