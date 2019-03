Flitterwochen in der Antarktis



Von Joachim Eiermann



Bühl - Es gab schon vielerlei Gründe, die dem Bühler Profibergsteiger Ralf Dujmovits bei seinen kühnen Vorhaben im Weg standen: Plötzliche Erkrankungen, Wetterstürze, Steinschlag, Lawinengefahr, einmal auch ein Erdbeben im Himalaya. All dies ließ ihn vor dem Ziel umdrehen oder hielt ihn schon im Basislager fest. In diesem Winter vermasselte dem 57-Jährigen, der alle 14 Achttausender bestiegen hat, ein ganz profaner Umstand die geplanten Erstbesteigungen an Felsengiganten der Antarktisküste. Ein Getriebeschaden legte das Boot lahm, das ihn zu den Zacken bringen sollte.



Fünf Wochen verbrachten er und die Kanadierin Nancy Hansen an der Westküste der antarktischen Halbinsel, wo derzeit Sommer ist. Sie hatten Mitte Dezember in Bühl standesamtlich geheiratet. "Das waren unsere Flitterwochen." Diese gingen allerdings einher mit einem Job für den staatlich geprüften Berg- und Skiführer und seine Gattin, eine ebenfalls erfahrene Alpinistin. So galt es, eine internationale Reisegruppe mit reichlich Gepäck auf Schlitten über zerklüftete Hänge sicher auf das 2 000 Meter hoch gelegene Detroit-Plateau zu führen. Drei Wochen später, nach 150 Kilometern Durchquerung einer Gletscherhochebene, ließen sich die sechs Abenteurer am Harris Peak abholen und wieder nach unten geleiten. Das Paar aus Bühl war in der Nacht zuvor und tagsüber nach oben gestiegen. Den Rückweg hatte es mit kleinen Fähnchen zur leichteren Orientierung ausgeflaggt. Die freie Zeit dazwischen wollten beide für Gipfelerlebnisse und Erstbesteigungen an der Landspitze des Kap Renard auf der südamerikanischen Seite der Antarktis nutzen. "Wir haben ein paar fantastische Skitouren gemacht, aber bergsteigerisch ging nicht viel", berichtet Dujmovits nach der Rückkehr nach Bühl. Für eine Entschädigung - mehr als nur das - sorgten jedoch einzigartige Naturerlebnisse: die Begegnung mit Walen, Delfinen, Pinguinen, Robben, Seelöwen und Seeleoparden, die sich im Küstenbereich tummeln. Bei seinen früheren Expeditionen, die alle ins Innere der Eislandschaft geführt hatten, habe er mit Ausnahme eines einzelnen Vogels, nie Tiere beobachten können, so Dujmovits. Mit zwei Seekajaks paddelte das Paar auf zuweilen spiegelglatter Oberfläche - unweit der chilenischen González-Videla-Station am Paradis Harbour, wo das defekte Segelmotorschiff zwei Wochen lang vor Anker lag. "Das Auftauchen eines Buckelwals war das absolute Highlight", erzählt Dujmovits. Der über zwölf Meter lange Meeressäuger sei ihnen sehr nahe gekommen. "Da ging mein Puls auf 180." Ein einziger Flossenschlag hätte beide aus ihren kleinen Booten in die Tiefe reißen können, doch der Wal blieb ganz friedlich. Rettung aus Seenot nach Getriebeschaden



Dass das Paar zusammen mit einer australischen Skipperin, die das Boot gechartert hatte, und einem spanischen Matrosen und Biologen bei gastfreundlichen Chilenen festsaß, lag an Treibeis weiter südlich. Es hatte eine fast schon geschlossene Schicht gebildet. Bei vergeblichen Versuchen, durch kraftvolles Vor- und Zurücksetzen eine Fahrrinne ins Eis zu brechen, "gab das Getriebe den Geist auf", erzählt der Bühler die Vorgeschichte. Die zuvor besuchte ukrainische Wernadski-Station, deren große Gastfreundschaft der Bewohner man genossen hatte, lag noch in Sichtweite, als das Malheur passierte. Ein Notruf wurde abgesetzt. Der Kapitän eines chilenischen Kreuzfahrtschiffs reagierte, die "Ocean Nova" kam herbei und zog den Kahn in sechsstündiger Fahrt bei aufkommendem Sturm zurück zur chilenischen Station am Paradise Harbour, wo man Tage zuvor schon einmal weilte. Vergeblich versuchte sich ein dort lebender Mechaniker am Getriebe. "Der Mann war auf Kühlschränke spezialisiert", so Dujmovits. Die Crew und ihre Gäste sollten fortan nur im Schlepptau anderer Schiffe vorankommen. Abgesehen von nur wenigen Phasen auf der Rückreise, in denen die Segel gehisst werden konnten. Die häufigen Windflauten seien ebenso auffällig gewesen, wie die relativ hohen Temperaturen nahe der Zehn-Grad-Marke in der Eislandschaft, berichtet der Bühler. "Die Chilenen haben eine durchschnittliche Klimaerwärmung von sechs Grad gemessen." Als seine Frau und er - noch vor der Bootspanne - die "supersteile Rinne" des Wandel Peak (980 Meter, höchster Berg der Booth-Insel) besteigen wollten, fanden sie keinen sicheren Halt: "Das Eis war zu weich." War bereits die Hinfahrt über die 1 000 Kilometer lange Drake-Passage, aufgrund hoher Wellen eine der gefährlichsten Wasserstraßen der Welt, schon nicht ohne (Ralf Dujmovits wurde seekrank), so dauerte die Rückfahrt, weitgehend mit fremder Antriebshilfe, statt der üblicherweise dreieinhalb Tage gar sechs. In Ushuaia, der südlichsten Stadt Argentiniens, schließlich angekommen, blieb noch etwas Zeit. Das Paar erstand einen druckfrischen Kletterführer und suchte sich, angesichts einer ungewöhnlichen Wärme von 27 Grad, bewusst eine Nordwand zum Klettern aus. In diese knallte die Sonne jedoch voll hinein. Wie kam's? Beide hatten völlig vergessen, dass auf der südlichen Halbkugel die Verhältnisse konträr zur nördlichen sind (die Südseite ist die sonnenabgewandte). Man nahm's mit Humor: "Was haben wir über uns gelacht!" 16 Stunden dauerte die Busfahrt bis zum Los Glaciares Nationalpark in Patagonien. Dort lockte das 3 405 Meter hohe Felsmonument Fitz Roy. Beide kamen jedoch nur 2 100 Meter hoch. "Dann sind wir im Schnee abgesoffen."

