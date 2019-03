Die Weitenunger drehn am großen Rad

Ganz besonders typisch für den Umzug der Narrengesellschaft Mondglunkerle Widdenung ist das unglaubliche Engagement, das der ganze Ort für das Spektakel einbringt. Unzählige Stunden werden in das Kreieren von originellen Wagen und Kostümen investiert. Am Tag selbst sorgt der Sportverein mit "Tankstellen" dafür, dass die vielen Besucher Hunger und Durst stillen können. Die Feuerwehrabteilung war mit über 20 Mann an der Strecke, um für einen geordneten Ablauf zu sorgen. Auch in der Rheintalhalle waren viele fleißige Hände gefragt, um die Teilnehmer mit einer Gratiswurst zu versorgen. Andere schwangen unmittelbar nach dem Umzug den Besen, um Widdenung-City von den Konfetti- und Partyüberresten zu befreien.

Die Widdenunger Mondhexen führten den Zug an, gefolgt vom Fanfarenzug aus Haueneberstein, der zum ersten Mal teilnahm. Erstmals reiste ein Großteil des Musikvereins Mattsee an. Stilecht - wie sollte es für Österreicher anders sein - musizierten sie als "Mozarts" und boten einen besonderen Hingucker. "Eine tolle Überraschung", freute sich Ortsvorsteher Daniel Fritz.

"Wir drehn am großen Rad" verkündeten die Narrenräte, die Putin und Erdogan in ihr drehendes Rad gesetzt hatten, flankiert von Trump und Kim Jong Un sowie Angela Merkel. Freiheit, Einheit und Frieden wünschten sich die Narren und drehten deshalb "alle in die richtige Richtung".

Die Narrenratsfrauen träumten indes von einer Einkaufsmöglichkeit im Ort: "Das wäre toll, dann hättsch glei die Papiertüt voll". Volle Wagen und ihr Kostüm zeugten von ihren Wünschen. Die Widdenunger Wagendesigner setzten sich mit dem Dieselfahrverbot auseinander und empfahlen Biodiesel oder "am besten gleich zu schieben". Und so trieben bei Flower Power die Blumenkinder den "Euro 7" an.

Sauer macht bekanntlich lustig - die Gymnastikgruppe II des SVW erklärte als knallgelbe Zitronen, "gibt dir das Leben Zitronen, mach Limo daraus". Unterwegs als Nils Holgersson waren die Mitglieder des Kinderfastnachtskomitees (Kifako). Die Gänse waren ein besonderer Blickpunkt zwischen Hexen und Dämonen, die sich vielfach in den Lindwurm einreihten.

Mit von der Partie waren die Widdenunger Sondbachdeifel, die sich vor 22 Jahren formierten. Der Musikverein im Hemdglunkerle-Look, die Garden samt den jüngsten Hüpfern, aber auch die Widdenunger Hexen sowie die Widdenunger Brüggehexe rundeten den Teilnehmerkreis ab. Daneben konnte Moderator Alexander Hettler viele Gruppen aus dem Rebland, Baden-Baden, aber auch von der Rheinschiene sowie aus dem Bühler und Bühlertäler Raum begrüßen. Stark vertreten waren Nachbarzünfte aus Kartung, Winden und Vimbuch. Heiberwieble, Germanen, Waldmännle, Wildsäue, Ziegenböcke, Drolle, Moorknechte und Esel bereicherten den abwechslungsreichen Umzug.