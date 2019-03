Narren punkten mit Kreativität Bühl (jo) - Windig war's, aber auch recht mild. Zu fortgeschrittener Zeit trat sogar die Sonne hervor und ließ den Bühler Fastnachtsumzug noch bunter erscheinen. Tausende Besucher standen in der Hauptstraße, in der Bühlertalstraße und im Hänferdorf den knapp 80 närrischen Abordnungen von Achern bis Herrenwies Spalier.



Die Mehrzahl der knapp 80 Gruppen und Wagen stellten indes die Bühler inklusive der Ortsteile selbst. Die Hänferdörfler sind stets Favorit, wenn es darum geht, mit Kreativität beim von der Narrhalla organisierten Umzug zu punkten. In diesem Jahr nahmen sie sich das Krankenhaus vor. Für die rollende "Hänferdorf-Klinik" ("Hier liegen Sie richtig") und die plakativ-witzige Kritik am Gesundheitswesen ("Ha do verrecksch") vergab die Jury aus Narrhalla-Sitzungspräsident Michael Vetter, Stadtpfarrer Wolf-Dieter Geißler sowie OB Hubert Schnurr und Bürgermeister Wolfgang Jokerst mit Gattinen Beatrix und Regine den ersten Wagenbauer-Preis, dotiert mit 250 Euro. Den zweiten (150 Euro) heimsten sich die Modellbauer der Feuerwehr Oberbruch für ihre Darstellung des ungelösten Hochwasserschutzproblems ("Durchs Wasser man jetzt mit 30 fährt") ein. Auch der Halbmu Balzhofen stellte sich, seinem Motto gemäß, "nit u'gschickt" an und fuhr einen Sonderpreis von 100 Euro ein. Unter den Fußgruppen standen Weitenunger Umzugsteilnehmer gleich dreimal auf dem Treppchen. Die als Einkaufstüten gekleideten Narrenratsfrauen sicherten sich mit ihrem Wunsch nach einem Lebensmittelmarkt im Ort den ersten Preis und 150 Euro für den nächsten Großeinkauf. Die aufwendige Kostümarbeit der Kifako-Gruppe belohnte die Jury mit Platz zwei (100 Mark). Den dritten Platz (jeweils 75 Mark) vergab sie doppelt: Zum einen an die Gymnastikgruppe II ("Wenn Dir das Leben eine Zitrone schenkt, mach Limonade draus"), zum anderen an die Allda-Narrenratsfrauen, deren kunstvollen Hüte Burgherr Erwin Junker als Hubschrauber-Landeplätze dienten. Aus Bühlertal hatten zahlreiche Hexen, Dämonen und andere Geister den Weg nach Bühl gefunden. Vom Völlerstein herab ertönte der neueste Wahlkampfschlager: "OB Hubb, hubb, hubb!" Dem Geehrten ging das runter wie Öl. "Es war ein sehr schöner Umzug", zog er später als Fazit im Kreis der Jury. Zudem habe auch die Kulisse gestimmt. Wünsche für die Kampagne 2020? "Ein paar Musikkapellen und Motivwagen mehr" dürften es schon sein.

