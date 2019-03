Die fromme Botschaft in Reimform verbreitet Bühl (jure) - Mitreißende Trommelmusik statt sattem Orgelklang. Ministranten im Hexen- und Eselskostüm und eine Predigt in Reimform. Beim närrischen Gottesdienst ist zwar vieles anders - doch die frohe Botschaft Gottes bleibt die gleiche. Die außergewöhnliche Narrenmesse in der Bühler Pfarrkirche St. Peter und Paul lockte auch gestern wieder etliche Hästräger und Besucher an.



"Ihr alle kamt hierher in Massen, um eure Freude rauszulassen", freute sich Stadtpfarrer Wolf-Dieter Geißler über eine voll besetzte Kirche und lud dazu ein, auch in der anstehenden Fasten- und Osterzeit wiederzukommen. Mit seiner in Reimform gehaltenen Predigt, weckte er ebenso Begeisterung wie "Cool Drummings", die Steelband des Allda Kappelwindeck, die sich vor 15 Jahren formierten und seither jede Narrenmesse in Bühl mitgestaltet. Ansteckende Freude verbreitete auch die Sinzheimer Band "Frühmessler". Sie unterstrichen, was Pfarrer Geißler reimte: "Drum singen wir voller Leidenschaft, die Freud an Gott ist unsre Kraft". Immer wieder kam er in seiner Ansprache auf das Jahresmotto der Pfarrei "Die Freud an Gott ist unsre Kraft" zurück, die quasi eine Hoffnungsquelle sei. Schon immer hätten sich die Menschen auf Gott verlassen können. Dies zeigte er an Beispielen aus der Geschichte der Christenheit auf: "Abraham uns ist bekannt, bekam Segen, Volk und Land. Auch Jakob ich gern aufzähl, wurd Stammvater von Israel. Auch Josef, den die Brüder weggeben, erhält Rettung für sein Leben." Geißler erinnerte an die Befreiung aus der Sklaverei durch Moses und das Leben in Freiheit: "Nach 40 Jahren kamen sie, es ist bekannt, endlich ins gelobte Land". Fühlten sich die Menschen von Gott verlassen, waren es Propheten, die sie ermunterten "dass sie voll Mut nach vorn schauen und auf Gottes Liebe vertrauen". Wie zur Fastnachtszeit üblich, sprach Geißler als "Narr" auch Klartext wie zur derzeitigen Missbrauchs-Diskussion: "Die Kirche erlebt schon viele Krisen, gemacht durch Menschen, die bewiesen, dass man auch, wenn man Christ sich nennt, oft trotzdem kein Gewissen kennt. Und so leider auch in Gottes Namen viele Menschen Schaden nahmen." Optimistisch beendete der Stadtpfarrer seine Predigt: "Auch wenn manches uns belastet heut, so haben wir doch Grund zur Freude, weil Gott uns einmal auserwählt und er deshalb immer zu uns hält".

