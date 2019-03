Närrischer Markt erneut vom Winde verweht

Rastatt

Narren stürmen Rathäuser Rastatt (dm) - Sie sind wieder los, die Narren, und kein Rathauschef an Rhein und Murg ist vor ihnen sicher: Mit dem schmutzigen Donnerstag hat die heiße Phase der Straßenfastnacht begonnen. Dabei gehen die Narren traditionell mit ihren abgesetzten Ortsoberen ins Gericht (Foto: fuv).

Rastatt

Schatulla sorgt für Aufsehen Rastatt (fuv) - Eine blaue Hose mit bunten Punkten, ein roter Pullover, rote Perücke und ein grüner Schirm - fertig ist die Schatulla. Zu bewundern ist die närrische Figur in der Herrenstraße, wo sie den Balkon von Beate und Paul Richter ziert. Ihr Kostüm ist rund 30 Jahre alt (Foto: fuv).

Iffezheim

St. Birgitta einige lang Wochen zu Iffezheim (mak) - Die durch mehrere kleine Brände beschädigte Kirche Sankt Birgitta ist bis auf Weiteres nicht nutzbar, so Pfarrer Michael Dafferner. Die Katholiken weichen in die evangelische Kirche aus. Einen konkreten Tatverdacht hat die Polizei bislang nicht, so die Pressestelle (Foto: Gemeinde).

Freiburg / Baden-Baden

Närrischer Schwarzwald "Tatort" Freiburg/Baden-Baden (lsw) - Der SWR hat mit den Dreharbeiten zum fünften "Tatort" Schwarzwald begonnen. Die Folge der Krimireihe mit dem Arbeitstitel "Masken" spielt in der aufgeheizten Stimmung der alemannischen Fastnacht. Gedreht wird auch in Baden-Baden (Foto: dpa).