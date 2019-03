Der Herrgott ein Bühlertäler

Bühlertal (jure) - Stürmisches Wetter sind Hexen ja eigentlich gewohnt und so ließen sich die meisten Häsgruppen auch nicht von den Wetterkapriolen beeindrucken und "flogen" auf ihren Besen nach Bühlertal ein.



Bei vielen Zünften wurde am Morgen eine Teilnahme am traditionsreichen Bühlertäler Rosenmontagszug debattiert. Bis auf zwei Gruppen reisten aber alle an, so dass 77 Vereine, teilweise mit mehreren Untergruppen, eine kilometerlange Narrenparade bildeten. Auch der Veranstalter, die Narrenvereinigung Bühlertal, hatte mit der Gemeindeverwaltung die Köpfe zusammengesteckt, um abzuwägen. Schlussendlich wurde grünes Licht mit Auflagen gegeben: Wagen mussten sturmfest sein und Konfetti zuhause bleiben. "Wir haben darauf vertraut, dass sich der Herrgott daran erinnert, dass er doch eigentlich ein Bühlertäler ist", fasste Bürgermeister Hans-Peter Braun schmunzelnd das Beratungsergebnis zusammen. Und tatsächlich bekamen nur die allerletzten Umzugsgruppen noch ein paar Regentropfen ab. Sogar die Sonne ließ sich blicken. Angetrieben vom Wind schlängelte sich der Lindwurm denn auch etwas zügiger durch das Ober- ins Untertal. Tausende von Besuchern säumten die Umzugsstrecke und freuten sich über das bunte Bild. Wieder mal trafen in Bühlertal alemannische sowie schwäbische Tradition und Vertreter von rheinischer Fastnacht geprägten Zünften zusammen. Die Palette reichte von zipfelmützentragenden Elferräten und Gardemädchen bis zu originellen heimatverbundenen Teilnehmern. Über 15 neue Gruppen, vorwiegend aus dem Schwarzwald und dem Schwäbischen, hatten die Organisatoren gewinnen können, so dass die Besucher einen höchst abwechslungsreichen Umzug erlebten. "Winschlotzer" (Weintrinker), Sackradde (Sackratten), rollerfahrende Ski-Jäger und Almenkutz (gespenstisches Katzenvieh) reihten sich neben den über ein Dutzend Bühlertäler Gruppen in den Umzug ein. Die "Alten Herren" des SV Bühlertal schlugen Landrat Jürgen Bäuerle vor, das Bademeisteramt in Bühlertal zu übernehmen. Im Einsatz waren gestern aber nicht nur hunderte von Bühlertäler Narren, sondern auch 85 Einsatzkräfte der Feuerwehr Bühlertal, des DRK sowie der Polizei, die für den reibungslosen Ablauf sorgten.

