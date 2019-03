Hans-Peter Maisch zum 33. Mal auf Aschermittwoch-Tour

Vom damaligen Zeremonienmeister Fritz Harbrecht hatte Maisch die Tradition des Gutsel-Verteilens übernommen. Erstmals ging Maisch in der Kampagne 1987 auf Aschermittwoch-Tour.

Im Jahr zuvor war er am 12. Dezember zum Zunftmeister gewählt worden, wirkte bis 2014 in diesem Amt und wurde dann seiner hohen Verdienste wegen zum Ehrenzunftmeister ernannt.

Heute wird Maisch - mit Bonbon-Kartons beladen - die Kita der Lebenshilfe, die des Caritasverbandes in der Weststadt, Sonnenschein im Grün, St. Elisabeth in der Aloys-Schreiber-Straße und den evangelischen Kindergarten in der Johannesstraße ansteuern.

Die Kindertagesstätte des Klosters Maria Hilf hatte der Ehrenzunftmeister in diesem Jahr wegen des Doppeljubiläums schon in der vergangenen Woche besucht, damit mit Kindern ein fastnachtliches Foto geschossen werden konnte; an Aschermittwoch ist närrische Kostümierung ja passé.

Kita-Leiterin Christiane Roth, Erzieherin Evi Berscheid und eine Delegation von Kindern der Mäuse- und der Drachengruppe hießen Hans-Peter Maisch willkommen. In dieser Kita gibt es überdies eine Igel-, eine Löwenzahn- und eine Zwergengruppe. Alle zusammen zählen knapp 100 Kinder, betreut von 20 Erzieherinnen, die Hälfte davon in Vollzeit, erläuterte die Leiterin.

Die Fastnachtstage hätten für die Kinder große Erlebnisse gebracht. Am Schmutzigen Donnerstag seien alle in einem großen Umzug durchs Kloster gezogen, an dem sich auch die Bühler Lichtputzer, Quetscheteufel und Hemglunkerle beteiligt hätten.

Später seien auch noch die Bühler Hexen gekommen, und das Schmudo-Frühstück mit allen Kindern und Eltern sei im Freigelände bei bestem Wetter einfach wunderbar gewesen, schwärmte Roth.