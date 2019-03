Über die Bühne gefegt

Bühl

Blutiger Konflikt in Weitenung Bühl (red) - Zu einer blutigen Auseinandersetzung kam es am Samstagabend während einer Fastnachtsveranstaltung in Weitenung. Dabei griff ein 18-Jähriger einen 24-Jährigen an und verletzte diesen. Zeitweise wurde er dabei auch noch von einem Unbekannten unterstützt (Symbolfoto: dpa). » Weitersagen (red) - Zu einer blutigen Auseinandersetzung kam es am Samstagabend während einer Fastnachtsveranstaltung in Weitenung. Dabei griff ein 18-Jähriger einen 24-Jährigen an und verletzte diesen. Zeitweise wurde er dabei auch noch von einem Unbekannten unterstützt (Symbolfoto: dpa). » - Mehr

Bühl

Fahrplanänderung in Weitenung Bühl (red) - Ein großer Fastnachtsumzug mit etwa 90 Gruppen und Wagen startet heute um 14.01 in Weitenung (Foto: av). Die Bühler Stadtverwaltung weist darauf hin, dass es aufgrund des Fastnachtsumzugs Fahrplanänderungen bei den Citylinien 272 und 261 gibt. » Weitersagen (red) - Ein großer Fastnachtsumzug mit etwa 90 Gruppen und Wagen startet heute um 14.01 in Weitenung (Foto: av). Die Bühler Stadtverwaltung weist darauf hin, dass es aufgrund des Fastnachtsumzugs Fahrplanänderungen bei den Citylinien 272 und 261 gibt. » - Mehr

Bühl

Narren schöpfen Suppe Bühl (sie) - Das 21. Narresuppeessen (Foto: bema) im Friedrichsbau bot am Vormittag des Schmutzigen Donnerstags ein Schaufenster der besten Beiträge der Kampagne und einen würdigen Rahmen für hohe Auszeichnungen. Die höchste ging an eine Grande Dame der Bühler Fastnacht. » Weitersagen (sie) - Das 21. Narresuppeessen (Foto: bema) im Friedrichsbau bot am Vormittag des Schmutzigen Donnerstags ein Schaufenster der besten Beiträge der Kampagne und einen würdigen Rahmen für hohe Auszeichnungen. Die höchste ging an eine Grande Dame der Bühler Fastnacht. » - Mehr

Bühl

Störche bereit für den Balzmodus Bühl (sie) - Noch stehen die prächtigen Vögel stumm in ihrem Nest auf dem Dach der alten Schule in Oberweier (Foto: bema). Aber schon bald werden sie in den Balzmodus wechseln und ihr typisches Geklapper erklingen lassen. Die Störche sind zurück - und sie sind besonders früh dran. » Weitersagen (sie) - Noch stehen die prächtigen Vögel stumm in ihrem Nest auf dem Dach der alten Schule in Oberweier (Foto: bema). Aber schon bald werden sie in den Balzmodus wechseln und ihr typisches Geklapper erklingen lassen. Die Störche sind zurück - und sie sind besonders früh dran. » - Mehr