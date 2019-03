Rektor, Personalrat und im Herzen Rock ′n′ Roller

(sie) - Über viele Jahre war er das Gesicht der Bühler Schullandschaft. Er galt als kluger und gewiefter Stratege, er war ein Mensch, der für andere Menschen da sein wollte: Ulrich Hassenstein, der ehemalige Rektor der Bachschlossschule Kappelwindeck, ist am 28. Februar im Alter von 75 Jahren verstorben.

"Besonders wichtig war ihm bei seiner Arbeit der Umgang mit der einmaligen Lebenszeit - und zwar sowohl mit der eigenen als auch mit der seines Gegenübers", hatte ihn Bärbel Adam bei seiner Verabschiedung in den Ruhestand im Juli 2009 charakterisiert. Adam war seine Nachfolgerin als Vorsitzende des örtlichen Personalrats des Schulamts Rastatt, dessen Geschicke Hassenstein zwölf Jahre lang leitete. 2001 trat er außerdem den Posten des geschäftsführenden Leiters aller Bühler Schulen an und war damit verantwortlich für die Absprachen zwischen Bildungseinrichtungen und Stadtverwaltung.

Der damalige Oberbürgermeister Hans Striebel betonte bei Hassensteins Verabschiedung: "Er hat für das gute Klima zwischen Stadt und Schule gesorgt." 22 Jahre lang war Hassenstein Rektor der Schule in Kappelwindeck. Bevor er die Stelle 1987 als Nachfolger von Adolf Koreny antrat, leitete er drei Jahre lang die Schule in Niederbühl. 1980 war er zum Konrektor der Gustav-Heinemann-Schule in Lichtenau ernannt worden. Selbst zur Schule gegangen war Hassenstein in Karlsruhe, wo er auch studierte.

Offen, vertrauenswürdig, lösungsorientiert und kompromissfähig: Diese Eigenschaften schreiben einstige Wegbegleiter dem Verstorbenen zu. Hassenstein gab sich seinerseits stets Mühe, bei Ansprachen und Laudationes sehr persönliche Worte zu finden. Häufig brachte er sie sogar in Reimform dar. Ohnehin hatte er eine künstlerische Ader. Im Herzen Rock 'n' Roller geblieben, war er in zahlreichen Bands aktiv, zuletzt in der Lehrerformation "Pausengong". Ob Saxofon, Orgel, Banjo, Bass oder Keyboard: Musikalisch war er ein echter Tausendsassa.

Angesichts seiner vielfältigen Fähigkeiten und Talente meinte Ha ns Striebel: "Wären alle Lehrer wie Du, dann wäre Pisa heute nach wie vor eine Stadt in Italien und nicht das Damoklesschwert über uns."