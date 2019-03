'Sonnenwind' für den Bürgermeister

Gaggenau

Wer zahlt den Schaden? Gaggenau - Der Schaden ist überschaubar: Mit dem Schrecken ist Familie Ebi am Rosenmontag davongekommen, als ein umstürzender Baum an ihrem Wohnhaus in Ottenau vorbeischrammte. Gleichwohl müssen Ziegel ausgetauscht und die Dachrinne erneuert werden (Foto: Jahn).

Baden-Baden / Bühl

Linie 214 wird umgeleitet Baden-Baden/Bühl (red) - Wegen des verkaufsoffenen Sonntags in Bühl muss die Linie 214 am 10. März ganztägig über die Rheinstraße zum Zentralen Omnibusbahnhof umgeleitet werden. Die Haltestelle "Bühl Rathaus" kann in dieser Zeit nicht bedient werden (Symbolfoto: dpa).

Elchesheim

Grundsteinlegung für Pflegeheim Elchesheim-Illingen (HH) - Für das Pflegeheim Haus Edelberg, das in zentraler Lage in Elchesheim-Illingen entsteht, wurde der Grundstein gelegt. In der Einrichtung sind neben 75 Pflegezimmern auch 16 Service-Wohnungen geplant. Sie soll im ersten Halbjahr 2020 eröffnet werden (Foto: HH).

Rückkorbhausen

Weiterer Korb für Rückkorbhausen Rückkorbhausen (ham) - Das ging mit knapper Not noch einmal gut! Die Fahrer der Umzugswagen waren reichlich irritiert, als sie von ihren Navis nach Rückkorbhausen gelotst wurden - aber am Ortseingang keinerlei Hinweis mehr auf die närrische Hochburg fanden (Foto: Juch).