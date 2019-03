Flüchtlingsheim ohne Flüchtlinge?

Berlin

Frauentag erstmals als Feiertag Berlin (dpa) - Premiere in Berlin: An diesem Freitag ist der Internationale Frauentag erstmals gesetzlicher Feiertag. Als erstes Bundesland überhaupt hat die Hauptstadt diesen arbeitsfreien Tag eingeführt. Der Rest Deutschlands muss arbeiten (Symbolfoto: dpa). » Weitersagen (dpa) - Premiere in Berlin: An diesem Freitag ist der Internationale Frauentag erstmals gesetzlicher Feiertag. Als erstes Bundesland überhaupt hat die Hauptstadt diesen arbeitsfreien Tag eingeführt. Der Rest Deutschlands muss arbeiten (Symbolfoto: dpa). » - Mehr

Bühl

Sparkasse wird kernsaniert Bühl (gero) - In der Bühler Eisenbahnstraße sind die Handwerker eingezogen. Es steht eine 16 Millionen teure Generalsanierung an. Alles kommt raus und wird durch neueste Technik und moderne Architektur ersetzt. Allein die Decken und das Tragwerk bleiben erhalten (Foto: Planum). » Weitersagen (gero) - In der Bühler Eisenbahnstraße sind die Handwerker eingezogen. Es steht eine 16 Millionen teure Generalsanierung an. Alles kommt raus und wird durch neueste Technik und moderne Architektur ersetzt. Allein die Decken und das Tragwerk bleiben erhalten (Foto: Planum). » - Mehr

Bühlertal

Bühlertal auf Pole in die Restsaison Bühlertal (red) - Auf der Pole Position mit einem Punkt Vorsprung startet Fußball-Landesligist SV Bühlertal (Foto: toto) in die restliche Spielzeit bis Ende Mai. Mit einer leicht modifizierten taktischen Ausrichtung will Trainer Johannes Hurle den Verein in die Verbandsliga führen. » Weitersagen (red) - Auf der Pole Position mit einem Punkt Vorsprung startet Fußball-Landesligist SV Bühlertal (Foto: toto) in die restliche Spielzeit bis Ende Mai. Mit einer leicht modifizierten taktischen Ausrichtung will Trainer Johannes Hurle den Verein in die Verbandsliga führen. » - Mehr

Bühl

Derbys im Doppelpack Bühl (moe) - In der Handball-Südbadenliga steht ein Derby-Doppelpack an: Bereits am heutigen Freitag steht der Kracher zwischen der SG Steinbach/Kappelwindeck und Phönix Sinzheim an (Foto: toto). Tags darauf empfängt die SG Muggensturm/Kuppenheim den TuS Helmingen. » Weitersagen (moe) - In der Handball-Südbadenliga steht ein Derby-Doppelpack an: Bereits am heutigen Freitag steht der Kracher zwischen der SG Steinbach/Kappelwindeck und Phönix Sinzheim an (Foto: toto). Tags darauf empfängt die SG Muggensturm/Kuppenheim den TuS Helmingen. » - Mehr