Dank neuem Dirigenten das Tal durchquert

Windrich, der die Tuba bei der renommierten Formation "Ernst Hutter & Die Egerländer Musikanten" spielt, sei ein Meister seines Fachs und ein wahrer Glücksgriff für den Musikverein. Friedmann appellierte an die aktiven Mitglieder, häufiger zu den Proben zu erscheinen.

Dirigent Windrich blickte motiviert in die Zukunft des Vereins, wobei es gelte, das große Potenzial in Schwarzach weiter auszubauen. Es gebe viel Arbeit, "aber Ihr müsst eigentlich nur das machen, was auf den Notenblättern steht", fügte er schmunzelnd hinzu.

Klaus Kritzer und Antonia Müller waren gefolgt von Ralf Jeckel die fleißigsten Probenbesucher 2018. Die jungen Aktiven seien damit genauso fleißig wie die Erwachsenen, meinte Friedmann. Der Vorsitzende würdigte Vizedirigent Michael Fuder für seine Interimstätigkeit als Dirigent während der Vakanz im vergangenen Jahr. Seit der vergangenen Hauptversammlung im 3. März 2018 hätten sich Mitglieder 64 mal getroffen, dabei wurden insgesamt 47 Musikproben abgehalten.

Die Kassenprüfer Luisa Daniel und Frank Himmel konnten Kassierer Christoph Küpferle eine einwandfreie Führung der Finanzen bestätigen.

Friedmann gab im Terminausblick für das laufende Jahr die Teilnahme am Klosterhoffest Ende Juli, das Heckenfest bei den Hohlerwald-Dämonen Ende Mai, den Dorfhock am 28. Juni und das Jahreskonzert am 1. Dezember bekannt. Schriftführer Günther Friderichs sprach in seinem Tätigkeitsbericht von insgesamt 265 Vereinsmitgliedern, davon 121 zahlende, 53 beitragsfreie und 56 Aktive.

Von den passiven Mitgliedern wurden Klaus Fallert und Adolf Wölfel für Ihre 40 jährige Vereinstreue geehrt.

Der Vizepräsident Süd des Blasmusikverbands Mittelbaden, Hans-Jürgen Burkart, ehrte die Musiker Bernhard Schwab, Andreas Schuh und Klaus Strohmeier für 40-jährige Mitgliedschaft mit der goldenen Ehrennadel.

Friedmann ernannte Richard Küpferle für 50-jährige Mitgliedschaft zum Ehrenmitglied.

Der Dirigent des Jugendorchesters, Simon Huck, wurde für zehnjährige Tätigkeit geehrt, sowie die jungen Damen Sina Henkel und Lydia Krauss für jeweils zehn Jahre Mitgliedschaft. Wolfgang Kleinhans, Inge Banneko und Eddie Leible wurden für jeweils 25 Jahre Mitgliedschaft geehrt.

Bei den Vorstandswahlen wurden jeweils einstimmig Björn Friedmann als Vorsitzender, Chiara Roth und Christian Hischmann als aktive Beisitzer, David Mitzel als dritter Vorsitzender, Zeugwart Frank Schuh und Frank Himmel als Kassenprüfer in ihren Ämtern bestätigt. Kassenprüferin Luisa Daniel schied auf eigenen Wunsch aus, für sie rückt einstimmig gewählt Marina Gessert nach. Als passiver Beisitzer hörte Marco Walter auf, ihm folgt einstimmig gewählt Judith Leidel nach.