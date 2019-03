Der Jahrmarkt wird vom Winde verweht

"Die Leute kommen trotz des stürmischen Wetters", stellte Bina-Geschäftsführerin Michaela Kaiser erleichtert fest. Besonders gefreut hat sie, dass die Autohändler sich schon am Morgen darauf verlassen haben, "dass mittags die Sonne kommt".

"Wir waren pudelnass", erzählt Frank Wild, Geschäftsführer des gleichnamigen Autohauses in Vimbuch, dass die Teilnahme trotz Schlechtwetter am Morgen beim Aufbau für sie keine Frage war. "Es ist doch stürmischer Andrang in Bühl", blickt er zufrieden auf die zahlreichen Besucher in der Stadt. Immerhin bereiten sich die Autohäuser gut zwei Tage auf die Autoschau vor, um ihre Fahrzeuge in bestem Licht präsentieren zu können. Hingucker war ganz eindeutig das Reisemobil Michelangelo. Lediglich auf Fahnen und Streuartikel hat Frank Wild angesichts des Wetters verzichtet. Gut 100 verschiedene Fahrzeuge von über 14 Fabrikaten präsentierten die neun Autohäuser.

Auch für Stefan Böckeler war eine Absage kein Thema. Allerdings war es ein ziemlicher Kraftakt, bis das Zelt für den Freiluftverkauf stand. Nicht nur mit Betonbefestigungen wurde gearbeitet. Die Seile des Zeltes wurden zusätzlich an einem Auto befestigt. Und auch die Berliner-Produktion hatte die Confiserie lieber nach Innen verlagert.

Mit Blick auf die oftmals einfachen Stände war der Jahrmarkt bereits am frühen Sonntagmorgen abgesagt worden. "Es waren ohnehin nur die Hälfte der Teilnehmer angereist", berichtete Michaela Kaiser von der Entscheidung des Ordnungsamtes, aus Sicherheitsgründen auf den Jahrmarkt zu verzichten.

"Wir sind tough und haben unsere coolsten Tiere dabei", erklärte dagegen Katja Bleier, dass weder sie noch die Ponys sich von dem Wetter beeindrucken ließen. "Wichtig ist, dass die Kinder ein bisschen Spaß haben". Und den hatten die Kleinen, die auf dem Rücken von "Moritz" oder "Mogli" ihre Runden durch den Stadtgarten drehten.

Ansonsten fielen sämtliche Aktivitäten im Freien aus. Zahlreiche Aussteller, die sich sonst beteiligen, verzichteten aus Sicherheitsgründen auf ihre Präsentationen; ob es sich nun um Wein, Kunsthandwerk oder Imkereiprodukte handelte. Auch die Tanzaufführungen der Tanzschule Fromme fielen dem stürmischen Wetter zum Opfer.

Wer unterwegs war, der suchte gerne die behütete Atmosphäre der Geschäfte auf, so dass gerade in den größeren Ladengeschäften einiges los war. Da blieb so mancher Mann auch mal vor einer Bügelstation stehen, um zu beobachten wie sich scheinbar fast von allein Anzugshosen bügeln lassen.

Und auch vor den Backvorführungen drängten sich bei Bessey&Flammer die Besucher; nicht nur um einen Trick für die Osterbäckerei abschauen zu können, sondern vor allem auch, um ein bisschen was zum Naschen zu ergattern.

Wo immer in den Bühler Geschäften Kostproben verteilt wurden, die Besucher ließen sich gerne mit Cocktails, Sekt oder gesunden Drinks verwöhnen, während sie nach Schnäppchen, aber auch neuen Trends Ausschau hielten.

Vielleicht gerade, weil im Freien turbulentes Aprilwetter herrschte, begeisterten die farbenfrohen Frühjahrskollektionen in den Modegeschäften und Boutiquen umso mehr.