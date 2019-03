Mit Festwagen für Aufsehen gesorgt

Baden-Baden

Sanierungsarbeiten dauern an Baden-Baden (red) - Nicht passierbar ist momentan die Kongress-Brücke. Die Verbindung zwischen der Lichtentaler Allee und dem Kongresshaus ist wegen Sanierungsarbeiten seit Anfang Februar gesperrt. Die Arbeiten dauern voraussichtlich mehrere Wochen (Foto: Weßbecher).

Bühl

Im Februar 1969 Grundstein gelegt Bühl (red) - Der Motor-Yacht-Club Greffern feierte im Bürgerhaus Neuer Markt in Bühl in einem stilvollen Ambiente sein 50-jähriges Bestehen. Im festlich dekorierten Saal fanden sich über 160 geladene Gäste und Mitglieder des MYC Greffern ein (Foto: Helmut Werner).

Karlsruhe

Heimische Tierarten bedroht Karlsruhe (as) - Wissenschaftler fordern die Aufnahme des Kalikokrebses (Foto: PH Karlsruhe) in die EU-Liste invasiver gebietsfremder Arten. Das Immunsystem der Natur sei so stark geschwächt, dass heimische Tierarten bedroht sind, sagt Professor Dr. Andreas Martens im BT-Interview.