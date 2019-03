Aus drei Häusern wird ein Neubau für betreutes Wohnen

Stahlfertigung zieht in Neubau um Baden-Baden (cri) - Glückliche Gesichter hat es gestern beim Bauteilehersteller Schöck in Steinbach gegeben: Nach einem jahrelangen Vorlauf hat die Geschäftsleitung gestern die ersten Räumlichkeiten im Neubau für die Stahlfertigung mit insgesamt vier Maschinen eingeweiht (Foto: cri). » Weitersagen (cri) - Glückliche Gesichter hat es gestern beim Bauteilehersteller Schöck in Steinbach gegeben: Nach einem jahrelangen Vorlauf hat die Geschäftsleitung gestern die ersten Räumlichkeiten im Neubau für die Stahlfertigung mit insgesamt vier Maschinen eingeweiht (Foto: cri). » - Mehr