Malerhaus künftig in Bühler Hand Bühl/Achern (red) - Das vor einem halben Jahr in einen Dornröschenschlaf gefallene Restaurant Malerhaus 1839 in Achern wird wohl Anfang Juni wieder geöffnet - dann unter Bühler Leitung.



Die Heimat Gastronomie Betriebs GmbH aus Bühl übernimmt zum Mai das seit September geschlossene Lokal in der Hauptstraße, das in einem renovierten, 180 Jahre alten Haus untergebracht ist. Das Unternehmen betreibt auch das Restaurant "Heimat" im Badischen Hof in der Bühler Hauptstraße. Geschäftsführer Martin Foshag wird in einer Mitteilung mit den Worten zitiert: "Das Malerhaus ist mit Sicherheit eines der schönsten Gebäude in Achern und bestens geeignet, um ein richtiger Lieblingsort der Acherner zu werden." Das Anwesen bringe die "allerbesten Voraussetzungen" mit, um gastronomisch zu einer festen Größe in der Stadt zu werden. Auf seinen Wunsch hin werde der Eigentümer die Küche in den nächsten Wochen vergrößern. Ziel sei es, schnellere Abläufe und noch mehr Qualität zu ermöglichen. Details zum gastronomischen Konzept und zur Besetzung des Chefkochs gibt die Heimat Gastronomie Betriebs GmbH noch nicht bekannt. Martin Foshag kündigt aber eine moderne Küche zu bezahlbaren Preisen an: "Pfiffig und kreativ, bodenständig und heimatverliebt, weltoffen und mit Flair." Das Malerhaus war nach umfangreicher Renovierung im Juni 2014 eröffnet und schon wenige Monate später auch für die Qualität des Essens ausgezeichnet worden. Betreiber Gutbert Fallert, Chef und Sternekoch aus der "Talmühle" in Sasbachwalden, zog sich jedoch nach und nach zurück. Auf einen Pächterwechsel zum 1. Mai 2018 folgte im September das vorläufige Aus. Offizielle Begründung war eine Erkrankung des Küchenchefs.

