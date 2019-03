Gipfeltreffen in Paris Bühl (red) - Für das Bühler Autorenpaar Verena Scheidel und Manuel Wassmer geht es in die Stadt der Liebe. Vom 20. bis 22. März findet in Paris der "Gourmand World Summit" statt, eines der größten Gipfeltreffen der Kochbuchliteratur-Szene. Im Unesco-Hauptquartier wird aus diesem Anlass unter anderem das Buch "Schwarzwälder Tapas 2" ausgestellt.



Die Einladung für Scheidel und Wassmer hat Eduard Cointreau ausgesprochen, Geschäftsführer der "Gourmand International" und in Fachkreisen so etwas wie der "Papst der Kochbuchszene". Zum "Gourmand World Summit" haben sich laut einer Mitteilung rund 20 00 Gäste aus fast 200 Nationen angekündigt. Darunter sind neben Autoren und Verlegern viele Prominente, Botschafter, Köche, Händler, Journalisten und Fotografen.



Das Bühler Autorenpaar macht sich diese Woche auf die Reise nach Paris. Ihr Buch "Schwarzwälder Tapas 2", das bei den "Gourmand World Cookbook Awards" 2018 mit der Auszeichnung "Best in the World" in der Kategorie "Bestes Kochbuch des Jahres" prämiert wurde (wir berichteten), wird dort zusammen mit den weltbesten Büchern der vergangenen Jahre ausgestellt sein. "Es ist schon eine besondere Ehre für uns, dass unser Buch in Paris ausgestellt wird", sagt sich Scheidel und ergänzt: "Wir freuen uns, viele bekannte Gesichter der Szene wieder zu sehen, die wir im letzten Jahr in China kennengelernt haben."



Treffpunkt ist der "Jardins du Trocadéro", eine Grünanlage, die für die Weltausstellung 1878 unweit des Eiffelturmes errichtet wurde. Dort findet am 20. März eine Eröffnungsfeier statt, die den Gaumen der Gäste auf internationale Küche und Kultur einstimmen wird. Donnerstag und Freitag geht es in das Unesco-Hauptquartier, wo neben der Buchmesse auch Seminare und Gespräche rund um das Thema "Genuss zwischen zwei Buchdeckeln" angeboten werden. Wassmer freut sich auf den Gedankenaustausch und sieht für die Buchbranche ein starkes positives Signal und ein Zeichen, wie wichtig das gedruckte Buch als weltweites Kulturgut ist.



Im Juli steht für die Bühler in ähnlichem Rahmen eine weitere Chinareise nach Macau auf dem Programm. Im aktuellen Wettbewerb 2019 um die besten Kochbücher der Welt sind ihre drei Tapas-Bücher zur "Besten Kochbuchserie des Jahres" nominiert.

