Baustelle wird Anfang April eingerichtet

Bühl

Bühl

Narrhalla-Bonbons für Bühler Kitas Bühl (wv) - Viel Aufhebens hat die Narrhalla 1826 um ihre Aschermittwoch-Gutsel-Aktion nie gemacht, doch heute feiert diese ein närrisches Doppeljubiläum: Zum 55. Mal besucht die Narrenzunft Kindertageseinrichtungen, um noch Bonbon-Vorräte an die Kinder zu verteilen (Foto: wv).

Steinmauern

Steinmauern

Steinmauerner Rat in Klausur Steinmauern (red) - Der Steinmauerner Gemeinderat hat sich bei seiner Klausurtagung mit den Investitionen in Kindergarten, Schule und Hirsch-Areal sowie die digitale Zukunft der Gemeinde befasst. Das Treffen fand bei der EnBW in Karlsruhe statt und endete mit einer Führung (Foto: pr)

Bühl

Bühl

Mutig über die Flammen fliegen Bühl (wv) - Die Straßenfastnacht der Zwetschgenstadt begann am Mittwochabend mit einem gewaltigen Auflauf: Drei Böllerschüsse gaben das Startsignal zum Sternmarsch der Bühler Hexen. Aus vier Himmelsrichtungen strömten rund 20 Narrengesellschaften zum Kirchplatz (Foto: wv).

Gernsbach

Gernsbach

Friedensengel auf Rathaus-Treppe Gernsbach (stj) - "Schlüssel her, Schlüssel her, Schlüssel her ...", rief Zunftmeister Armin Wild am Schmutzigen Donnerstag pünktlich um 11.11 Uhr das Rathaus hinauf. Hunderte Fastnachter und viele Schaulustige verfolgten das Spektakel bei guter Stimmung und bestem Wetter (Foto: stj).