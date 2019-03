Investor blitzt bei Ortschaftsrat ab

Rastatt

Toni Huber wird Landrat Rastatt (red) - Der Weisenbacher Bürgermeister Toni Huber (54, CDU) wird neuer Rastatter Landrat. Er setzte sich am Dienstag im Kreistag im zweiten Wahlgang mit 34 Stimmen gegen vier Mitwerber durch (Foto: Frank Vetter).

Offenburg

Angeklagter muss in Psychiatrie Offenburg (lsw) - Nach einer tödlichen Messerattacke auf einen Mediziner in Offenburg kommt der mutmaßlich 27 Jahre alte Angreifer in die Psychiatrie. Der Asylbewerber aus Dschibuti sei ohne Zweifel der Täter, urteilte das Landgericht Offenburg (Ortenaukreis) am Dienstag (Foto: dpa).

Karlsruhe

Toter bei Brand in Seniorenheim Karlsruhe (lsw) - Bei einem Brand in einer Karlsruher Seniorenwohnanlage ist am Dienstagmorgen ein 70-Jähriger gestorben. Die Feuerwehr fand den Toten in der Wohnung, die voller Rauch war. Offenbar hatten sich auf dem Herd abgestellte Sachen entzündet (Symbolfoto: dpa).