Eine Notaufnahme mitten im Bürgerhaus Neuer Markt

Kuppenheim



Rochade demontiert Kuppenheim (red) - Bei der Rochade Kuppenheim lief in der Ortenau alles perfekt: 6:0 führte die Schachgemeinschaft in der Verbandsliga. Joachim Kick vollstreckte sogar zum 7:0. Doch das optimale Resultat blieb aus: Jean-Luc Roos vergab zum perfekten Endstand von 8:0 (Foto: Metz). » Weitersagen (red) - Bei der Rochade Kuppenheim lief in der Ortenau alles perfekt: 6:0 führte die Schachgemeinschaft in der Verbandsliga. Joachim Kick vollstreckte sogar zum 7:0. Doch das optimale Resultat blieb aus: Jean-Luc Roos vergab zum perfekten Endstand von 8:0 (Foto: Metz). » - Mehr