Investor droht mit Klage auf Schadensersatz

(sie) - Das 21. Narresuppeessen (Foto: bema) im Friedrichsbau bot am Vormittag des Schmutzigen Donnerstags ein Schaufenster der besten Beiträge der Kampagne und einen würdigen Rahmen für hohe Auszeichnungen. Die höchste ging an eine Grande Dame der Bühler Fastnacht. » - Mehr

Gernsbach