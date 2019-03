Eine Notaufnahme mitten im Bürgerhaus Neuer Markt

Weisenbach



Huber wird am 25. April verabschiedet Weisenbach (uj) - Nachdem Toni Huber vom Kreistag zum neuen Rastatter Landrat gewählt wurde, wird er am 25. April als Bürgermeister offiziell verabschiedet. Er wird in Weisenbach wohnen bleiben. Am Mittwoch gratulierte das Rathausteam dem "Noch-Chef" zur Wahl (Foto: pr).