Historische Schulstunde mit Ministerin

Als Beispiel nannte er die historische Schulstunde beim Besuch von Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU) im vergangenen Jahr in der Maria-Victoria-Schule. Bei dem Besuch in der Schule vermittelten die aktiven Mitglieder der Brauchtumsgruppe, die in den Reihen der Volkstanzgruppe tätig ist, einen realistischen Einblick, wie in früheren Zeiten Kinder in der Schule lernten.

Kohler nannte die Vereinsmitglieder, unter denen sich ausgewiesene Rübelbändler, Strohschuhflechter und eine Spinnfrau befinden, "sympathische Repräsentanten". Ebenso vertrat die Volkstanzgruppe die Lindengemeinde bei diversen Festumzügen wie etwa beim Zwetschgenfest in Bühl sowie beim "Tag der Tracht" bei der Landesgartenschau in Lahr. Insgesamt haben die Mitglieder ein sehr aktives Jahr 2018 hinter sich gebracht, lautete das Fazit von Schriftführerin Martina Höß.

Welchen hohen Stellenwert der Verein in der Gemeinde genießt, zeigte die stattliche Anzahl der anwesenden politischen Vertreter sowie der Vertreter befreundeter Vereine.

Seit Jahren gibt es eine Kooperation mit der Bühlertäler Trachtentanzgruppe. Trainiert von Tanzleiter Klaus Metzinger, bestreiten die Tanzgruppen beider Gemeinden erfolgreich öffentliche Auftritte. Insofern sei die partnerschaftliche Zusammenarbeit mit der Bühlertäler Trachtentanzgruppe inzwischen zu einem festen Bestandteil geworden, resümierte die Vorsitzende Simone Graf die öffentlichkeitswirksamen Termine.

Nach der einstimmigen Entlastung bestätigte die Versammlung einige Personen in ihren Ämtern: Martina Höß (Schriftführerin), Martin Höß (Pressewart), Annette Back und Claudia Straub (Kassenprüfer) und Helga Kern als Kassiererin. Martin Ullrich wurde als Beisitzer neu in das Vorstandsgremium gewählt.

Für 30 Jahre Treue zur Volkstanzgruppe wurde Reinhard Schaaf mit Urkunde und Präsent geehrt. Für besondere Verdienste seit mehr als 20 Jahren erhielt Martin Höß vom Bund "Heimat und Volksleben" die silberne Ehrennadel und Urkunde.

Als die fleißigsten Aktiven mit regelmäßigen Probenbesuchen taten sich Christine Schababerle, Wilfried Schababerle und Simone Graf hervor, wofür sie ausgezeichnet wurden.

Für das bevorstehende Jahr kündigte die Vorsitzende weitere Aktivitäten an. So wird die Volkstanzgruppe bei der Einbürgerungsfeier im Landratsamt den tänzerischen Part gestalten, beim Dorfbachfest Ottersweier dabei sein und sich beim Sasbachwaldener Erntedankumzug in ihren schmucken Trachten beteiligen.