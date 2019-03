Allein der Geschmack reicht für den Erfolg noch lange nicht

Baden-Baden

Baden-Baden

FBB mit großen Erwartungen Baden-Baden (hez) - Mit großen Erwartungen gehen die Freien Bürger für Baden-Baden (FBB) in die Gemeinderatswahl am 26. Mai. Man will die Zahl der Sitze deutlich steigern und hofft, stärkste Fraktion zu werden. Dies zeigte sich bei der Kandidatennominierung (Foto: Zorn).

Bühl

Bühl

36 Betriebe öffnen ihre Türen Bühl (hap) - 36 Betriebe aus dem Bereich Landwirtschaft, Obst- und Gartenbau sowie Winzer werden in der Reihe "Gläsernen Produktion" ab April an 18 Aktionstagen wieder einen Einblick in ihre Produktionsabläufe geben und ihre Erzeugnisse oder Produkte vorstellen (Foto: hap)

Weisenbach

Weisenbach

Wer wird neuer Rathauschef? Weisenbach (red) - Nach der Wahl des Weisenbacher Bürgermeisters Toni Huber zum Rastatter Landrat wird in der Murgtalgemeinde ein neuer Rathauschef gesucht. Huber wechselt zum 1. Mai nach Rastatt, ein möglicher Termin für die Bürgermeisterwahl ist der 30. Juni (Foto: fuv).