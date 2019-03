Gespräche mit potenziellem Pächter in der Endphase

Bühl

Fahrraddieb gerät an den Falschen Bühl (red) - Ein junger Dieb hat am Montag vergangener Woche in Bühl ein teures Fahrrad gestohlen und dieses einen Tag später in Baden-Baden einem Mann zum Kauf angeboten. Sein Pech: Der "Interessent" fuhr bei einer Probefahrt schnurstracks zur Polizei (Symbolfoto: dpa). » Weitersagen (red) - Ein junger Dieb hat am Montag vergangener Woche in Bühl ein teures Fahrrad gestohlen und dieses einen Tag später in Baden-Baden einem Mann zum Kauf angeboten. Sein Pech: Der "Interessent" fuhr bei einer Probefahrt schnurstracks zur Polizei (Symbolfoto: dpa). » - Mehr

Rastatt

Nachfolge frühzeitig regeln Rastatt (as) - Den Generationswechsel fünf Jahre vorher anzugehen, daran denken viele Handwerksmeister nicht, weiß Andrea Winkler, Nachfolgemoderatorin der Handwerkskammer Karlsruhe. Beim Forum Unternehmensnachfolge am 18. März in Rastatt geht es um dieses Thema (Foto: pr). » Weitersagen (as) - Den Generationswechsel fünf Jahre vorher anzugehen, daran denken viele Handwerksmeister nicht, weiß Andrea Winkler, Nachfolgemoderatorin der Handwerkskammer Karlsruhe. Beim Forum Unternehmensnachfolge am 18. März in Rastatt geht es um dieses Thema (Foto: pr). » - Mehr

Rastatt

Endlich Lesen und Schreiben lernen Rastatt (sl) - Seit 16 Jahren bietet das Rote Kreuz in Rastatt Alphabetisierungskurse an. Nun soll bald eine neue Kleingruppe starten. Wer also als Erwachsener Lesen und Schreiben lernen und sein Leben damit deutlich vereinfachen möchte, hat jetzt die Gelegenheit dazu (Foto: dpa). » Weitersagen (sl) - Seit 16 Jahren bietet das Rote Kreuz in Rastatt Alphabetisierungskurse an. Nun soll bald eine neue Kleingruppe starten. Wer also als Erwachsener Lesen und Schreiben lernen und sein Leben damit deutlich vereinfachen möchte, hat jetzt die Gelegenheit dazu (Foto: dpa). » - Mehr

Bühl

Zwei Firmen in den Startlöchern Bühl (jo) - Im neuen Gewerbegebiet Oberbruch kehrt allmählich Betriebsamkeit ein. Nach der Ansiedlung von Ring Maschinenbau und Würth (Foto: jo) stehen jetzt zwei weitere Firmen in den Startlöchern, um sich in diesem Bereich niederzulassen. Diese sind in den Sparten Technik und IT tätig. » Weitersagen (jo) - Im neuen Gewerbegebiet Oberbruch kehrt allmählich Betriebsamkeit ein. Nach der Ansiedlung von Ring Maschinenbau und Würth (Foto: jo) stehen jetzt zwei weitere Firmen in den Startlöchern, um sich in diesem Bereich niederzulassen. Diese sind in den Sparten Technik und IT tätig. » - Mehr