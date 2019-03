Chor plant keine Auftritte mehr

Rastatt



Mozarts Requiem in Zwölf Apostel Rastatt (red) - Der Zwölf-Apostel-Chor Rastatt führt am Sonntag, 24. März, um 19 Uhr das Requiem von Wolfgang Amadeus Mozart in der Kirche auf dem Röttererberg auf. Der Chor wird verstärkt durch jugendliche Gastsänger aus Karlsruhe und Rastatt (Archivfoto: jg). » Weitersagen (red) - Der Zwölf-Apostel-Chor Rastatt führt am Sonntag, 24. März, um 19 Uhr das Requiem von Wolfgang Amadeus Mozart in der Kirche auf dem Röttererberg auf. Der Chor wird verstärkt durch jugendliche Gastsänger aus Karlsruhe und Rastatt (Archivfoto: jg). » - Mehr