Mit Vollgas auf Datenautobahn unterwegs

"Wir bringen heute Licht auf die Faser", freute sich Greilach, der sich die Breitbandoffensive auf seine Agenda geschrieben hat. Vor elf Monaten hatte am Ortseingang von Ulm der Spatenstich für den Glasfaserausbau stattgefunden, der im Rahmen der Interkommunalen Zusammenarbeit Mittelbaden (IKZ) realisiert wird. Netzbetreiber sind die Stadtwerke Bühl und das Karlsruher Telekommunikationsunternehmen Telemaxx.

Wie Stadtwerke-Geschäftsführer Rüdiger Höche berichtete, waren Tiefbaumaßnahmen auf einer Länge von fünf Kilometern notwendig, um die rund 30 Kilometer Glasfaserkabel einzublasen. Errichtet wurden je ein zentrales Technikgebäude in Lichtenau nahe dem Friedhof sowie in Scherzheim. Die Zuführung erfolgte über die Gemeinde Rheinmünster und zog sich entlang der L75 bis nach Scherzheim.

Zwischenzeitlich konnten bereits 81 Hausanschlüsse entlang der Backbone-Trasse, weitere 33 im Gewerbegebiet Lichtenau und 25 im Baugebiet "Warrett III" verlegt werden, informierte Greilach. Lichtenau nahm hierfür rund eine halbe Million Euro in die Hand, weitere 542 000 Euro erhielt die Stadt als Zuschuss. Dankesworte richtete Greilach an den Gemeinderat für die Entscheidung zu diesem "zukunftsweisenden Projekt", an die Stadtwerke für die Übernahme des Netzes, an das gute Baustellenmanagement in der Hauptstraße und an die Anwohner für ihre Geduld.

Nach der Zuschussbewilligung, die der Bürgermeister in den nächsten Tagen erwartet, soll der Ausbau des Verteilnetzes in Scherzheim bis zu den Benshursthöfen mit Ringschluss nach Ottersweier innerhalb der nächsten zwei Jahre erfolgen. Voraussichtlich in sechs bis acht Jahren soll ganz Lichtenau mit Glasfasernetz versorgt sein, sagte Greilach.

Informationen zu den Hausanschlüssen erhalten Interessierte bei der Stadt Lichtenau oder direkt bei den Stadtwerken Bühl unter der Servicenummer (0 72 23) 94 62 20.