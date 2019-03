Im hohen Tempo über den Boden

Baden-Baden

Baumkrone wird entfernt Baden-Baden (hez) - Diese Nachricht verkündete das Gartenamt nur sehr ungern: Die berühmte Trauerbuche am Beginn der Lichtentaler Allee - ein beliebtes Baden-Badener Fotomotiv - muss erheblich beschnitten werden und wird in Kürze die Krone des Hauptstamms verlieren (Foto: Zorn). » Weitersagen (hez) - Diese Nachricht verkündete das Gartenamt nur sehr ungern: Die berühmte Trauerbuche am Beginn der Lichtentaler Allee - ein beliebtes Baden-Badener Fotomotiv - muss erheblich beschnitten werden und wird in Kürze die Krone des Hauptstamms verlieren (Foto: Zorn). » - Mehr

Baden-Baden

Wandern: Neues Programm Baden-Baden (red) - Ein attraktives Programm hat der im Dezember neu gewählte Vorstand der Baden-Badener Ortsgruppe des Schwarzwaldvereins (Foto: Schwarzwaldverein) zusammen mit seinen engagierten Wanderführern für das erste Halbjahr zusammengestellt. » Weitersagen (red) - Ein attraktives Programm hat der im Dezember neu gewählte Vorstand der Baden-Badener Ortsgruppe des Schwarzwaldvereins (Foto: Schwarzwaldverein) zusammen mit seinen engagierten Wanderführern für das erste Halbjahr zusammengestellt. » - Mehr

Karlsruhe

Art Karlsruhe vor der Eröffnung Karlsruhe (cl) - Letzter Check: Auf den 20 Skulpturenplätzen und in den Kojen für die 200 One-Artist-Shows auf der Art Karlsruhe ist bis kurz vor der Eröffnung noch gearbeitet worden. In den Karlsruher Messehallen findet vom 21. bis 24. Februar die 16. Kunstmesse statt (Foto: Viering). » Weitersagen (cl) - Letzter Check: Auf den 20 Skulpturenplätzen und in den Kojen für die 200 One-Artist-Shows auf der Art Karlsruhe ist bis kurz vor der Eröffnung noch gearbeitet worden. In den Karlsruher Messehallen findet vom 21. bis 24. Februar die 16. Kunstmesse statt (Foto: Viering). » - Mehr

Karlsruhe

Familienwahn im Museum Karlsruhe (red) - Der britische Opernregisseur Keith Warner inszeniert am Badischen Staatstheater "Elektra" von Richard Strauss: Er verlagert die traumatische Familiengeschichte in ein Museum. In der Aufführung überzeugen auch die großartigen Sänger (Foto: Traubenberg). » Weitersagen (red) - Der britische Opernregisseur Keith Warner inszeniert am Badischen Staatstheater "Elektra" von Richard Strauss: Er verlagert die traumatische Familiengeschichte in ein Museum. In der Aufführung überzeugen auch die großartigen Sänger (Foto: Traubenberg). » - Mehr