Amtsleiter genießen mehr Platz als der Bürgermeister

Loffenau



Kampf gegen Konsumrausch Loffenau (red) - "S′Klemmerle" in Loffenau folgt einem Beispiel aus Dobel: Acht Mütter haben in der bisherigen Post einen Laden eröffnet, der dem Konsumrausch den Kampf ansagt. Die Betreiberinnen (Foto: Vogt) bieten gebrauchte Kleidung an und spenden den Gewinn.