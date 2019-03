Gesangverein erntet viel Lob für Jahreskonzert

Bühl

Gesundheitstage im Bürgerhaus Bühl (urs) - Im Bürgerhaus Neuer Markt dreht sich am Samstag u nd Sonntag wieder alles um das Thema Gesundheit. Bei den 27. Bühler Gesundheitstagen erwartet die Besucher eine außerordentlich vielfältige Bandbreite von mehr als 30 Ausstellern (Archivfoto: Klöpfer). » Weitersagen

Ottersweier

Aushängeschild der Gemeinde Ottersweier (cn) - Die Volkstanzgruppe ist ein bedeutendes Aushängeschild der Gemeinde Ottersweier. Zu dieser Einschätzung gelangte Dieter Kohler in seiner Funktion als stellvertretender Bürgermeister, als er in der Jahreshauptversammlung die Arbeit des Vereins lobte (Foto: cn). » Weitersagen

Bühl

Alles dreht sich um die Gesundheit Bühl (urs) - Im Bürgerhaus Neuer Markt dreht sich am Samstag u nd Sonntag wieder alles um das Thema Gesundheit. Bei den 27. Bühler Gesundheitstagen erwartet die Besucher eine außerordentlich vielfältige Bandbreite von mehr als 30 Ausstellern (Foto: Klöpfer). » Weitersagen

Bühl

Markthändler sind zufrieden Bühl (gero) - Wochenmarkthändler wirft so schnell nichts um. Da kann der Wind noch so schnittig um den Markt- und Kirchplatz pfeifen. Gestern war mal wieder so ein Tag - und auch nur etwas für Hartgesottene. Die Händler haben die Rückkehr jedenfalls nicht bereut (Foto: Hammes). » Weitersagen