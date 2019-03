Ein Hauch von Europa im Friedrichsbau

Gleichzeitig tagten im Bürgerhaus rund 20 Mitglieder der verschiedenen Partnerschaftskomitees, um in einem Workshop Entwicklungskonzepte zu erarbeiten. Kurz nach 13 Uhr unterzeichneten dann im Friedrichsbau die Delegationen der Partnerstädte eine gemeinsame Resolution.

Oberbürgermeister Hubert Schnurr erinnerte in seiner Begrüßung an die Anfänge solcher Zusa mmenkünfte, die bis ins Jahr 2005 zurückreichen. Aus den ursprünglich sechs sind mittlerweile neun Partner geworden. Sie repräsentieren in Europa eine Raumschaft mit rund 230 000 Einwohnern. Neben Bühl gehören dem Verbund an: Mattsee (Salzburger Land/Partnerschaft mit Weitenung), Schkeuditz (Sachsen), Villefranche (Frankreich), Kalarasch (Moldawien), Mommenheim (Elsass/Partnerschaft mit Vimbuch), Vilafranca (Spanien), Cantu (Italien) und seit 2016 Novo Mesto (Slowenien). Herausragende Projekte bislang waren Jugendfreizeiten in den jeweiligen Ländern und der Aufbau eines ehrenamtlichen Feuerwehrwesens in Kalarasch. Moldawien gehöre zwar nicht der EU an, bemerkte ein Vertreter, liege aber dennoch in Europa.

Bürgermeister Wolfgang Jokerst ging bei der Vorstellung auf die Aktivitäten ein, die in einer Resolution fixiert wurden. Er kündigte weitere Bemühungen zur Optimierung der Strukturen an.

Weiter geplant beziehungsweise neu in der Partnerschafts-Pipeline sind:

Jugendfreizeiten 2019 in Schkeuditz, 2020 in Vilafranca und 2021 in Cantu.

Praktika und Hospitanzen junger Menschen in den Rathäusern und Verwaltungsstellen der Partnerkommunen.

Gemeinsamer Online-Kalender mit den wichtigsten Veranstaltungen im Jahr.

Musik-Kooperationsprojekt für den Frieden mit Orchestern und Chören. Der Auftakt soll in diesem Jahr anlässlich des 40-jährigen Bestehens der Bühler Musikschule sein.

Wechselausstellungen von Künstlern.

Förderung kleinerer Projekte durch ein Programm des Landes Baden-Württemberg.

Gemeinsamer Aufruf zur Beteiligung an der Europawahl mit dem Ziel eines friedlichen Europas.

Jokerst und die Bühler Partnerschaftsbeauftragte Bettina Streicher sprachen unisono von einem "würdigen Abschluss eines Arbeitsmorgens".

Das sahen die Delegierten der übrigen acht Partner genauso. Sie dankten für die Einladung, eine perfekte Organisation und empfanden es als Ehre, Teil der "Mayor's Conférence" sein zu dürfen. Vor allem aber brachten sie den Willen zum Ausdruck, den europäischen Gedanken in den Städten und Regionen zu verfestigen.

René Kuel, Bürgermeister der Marktgemeinde Mattsee, meinte eindringlich: "Wir dürfen den Brexit nicht an uns herankommen lassen."

Und Rayk Bergner, Oberbürgermeister von Schkeuditz, ergänzte: "In Zeiten eines unruhigen Europas ist jedes Zeichen wichtig."

Nach der Anreise am Sonntag und einem gemeinsamen Abendessen war der gestrige Arbeitstag eng getaktet: Nach einer Pressekonferenz und einem Lunch ging es nach Straßburg, verbunden mit einem Besuch des Europaparlaments. Danach tauschten die Bürgermeister und Teilnehmer des Workshops im Pole Culturell in Drusenheim ihre Arbeitsergebnisse aus.

Und auch der Ausrichter der nächsten Bürgermeister-Konferenz wurde schon mal festgelegt: Man trifft sich wieder 2021 im slowenischen Novo Mesto.