Spendenetat im Jubiläumsjahr aufgestockt

Die Bank verfügt seit vielen Jahren über 28 Beratungscenter. "Das geben wir auch nicht auf", bekräftigte Preiss bei der Vorstellung der Bilanzzahlen. 62 210 Kunden werden von 243 Mitarbeitern betreut. Dass Mobile-Banking immer mehr an Bedeutung gewinnt und mittlerweile fast so beliebt wie Online-Banking ist, zeige sich an der Zahl der Transaktionen. Gegenüber dem Vorjahr stieg sie um 33,6 Prozent auf fast 760 000. Das Angebot an online abschließbaren Produkten erhöhte sich 2018 auf insgesamt 33. Im Bereich der online und mobil nutzbaren Angebote kamen im abgelaufenen Geschäftsjahr neue Lösungen und Services hinzu, beispielsweise die "VR-Organizer App" zur einfachen Dokumentenverwaltung via Smartphone, die digitale Girocard oder Kreditkarte, ergänzte Preiss.

Im vergangenen Jahr hat die Volksbank mehr als 380 soziale, kulturelle und sportliche Projekte vor Ort unterstützt. Dazu stellte sie gemeinsam mit ihrer Stiftung und unter Einbeziehung von Gewinnsparmitteln Sponsoring- und Spendengelder in Höhe von insgesamt 330 000 Euro zur Verfügung. Da 2019 ein besonderes Jahr ist - die Bank feiert ihr 150-jähriges Bestehen - hat das Institut seinen Spendenetat um weitere 300 000 Euro aufgestockt. 150 000 Euro davon wurden im Rahmen einer Jubiläumsgala im Januar symbolisch überreicht - an Vertreter der Sozialstationen in der Region, an die Repräsentanten der neun Städte und Gemeinden, in denen die Volksbank Bühl Beratungscenter hat, sowie zum Einsatz vor Ort an die Direktoren der fünf sogenannten "Regionalmärkte" der Bank. Weitere 150 000 Euro gingen an die Stiftung.

Die 2005 gegründete Stiftung - laut Preiss "unser Flaggschiff" - unterstützt gemeinnützige Projekte und Initiativen aus den Bereichen Kunst und Kultur, Sport, Wirtschaft, Religion, Jugend und Soziales. Insgesamt wurden inzwischen rund 590 gemeinnützige Projekte mit 640 000 Euro gefördert, zählte der Vorstandsvorsitzende auf. Im vergangenen Jahr wurde das Stiftungskapital um 150 000 Euro auf 1,85 Millionen Euro aufgestockt. Mit den zu Anfang des Jubiläumsjahres geflossenen 150 000 Euro ist die Stiftung damit jetzt mit einem Kapital von zwei Millionen Euro ausgestattet.

Gemeinnützige Projekte stehen auch im Mittelpunkt des 2013 von der Volksbank Bühl mitinitiierten Crowdfundings. "Crowdfunding ist so etwas wie die Übersetzung der genossenschaftlichen Idee ins 21. Jahrhundert", sagte Preiss. 2018 sei bundesweit die Spendenmarke von zehn Millionen Euro geknackt worden. Allein im Geschäftsgebiet der Volksbank Bühl wurden seit Initiierung der Plattform insgesamt 48 Projekte eingestellt, von denen bis auf vier allesamt ihre jeweiligen Finanzierungsziele erreicht haben und sich teilweise sogar über deutlich höhere Spendensummen freuen konnten, betonte Preiss. Insgesamt 4 281 Unterstützer brachten gemeinsam rund 170 000 Euro auf. 23 510 Euro steuerte die Volksbank Bühl aus dem Co-Funding-Topf zu.

Bauliche Investitionen kündigte Vorstandsmitglied Hans-Jörg Meier an. 2020 soll in Kehl der Kundenbereich umgestaltet und modernisiert werden, anschließend ist die Hauptstelle in der Bühler Innenstadt an der Reihe. "Von unserer Seite aus ist das Projekt startklar", erklärte Preiss zum Ende 2017 angekündigten Neubau eines Geschäftsgebäudes auf dem Gelände des oberirdischen Volksbank-Parkplatzes in der Friedrichstraße, in das auch das neue Gemeindezentrum der Pfarrgemeinde St. Peter und Paul einziehen soll. Spätestens im Herbst sollen nach Vorstellungen des Bank-Vorstands die Pläne soweit gediehen sein, dass ein Bauantrag gestellt werden kann. Zirka acht Millionen Euro wird die Volksbank nach Schätzungen von Vorstandsmitglied Marco Feit insgesamt in den drei Projekten verbauen.