Rhein und Münster von hoher Symbolik

In der Vergangenheit, zuletzt 2014 und 2017, waren Initiativen für eine Neugestaltung des Kreisels jeweils an den nach Ansicht des Gemeinderats zu hohen Kosten gescheitert. Weil das Bauwerk von Bürgern und Verwaltung als repräsentativ nicht nur für den Ortsteil Stollhofen, sondern für die gesamte Gemeinde erachtet wird, kam die Angelegenheit 2018 erneut auf die Tagesordnung am Schwarzacher Ratstisch. Anita Trapp und Dirk Ruschmann vom Hügelsheimer Büro Wald und Corbe stellten in der Sitzung am Montagabend einen Entwurf vor.

Nach deren Vorstellungen soll in dem Bauwerk im Kreuzungsbereich der Leiberstunger Straße (K 3761) und der Rastatter Straße (L75) der Rhein, das charakteristische Münster und die Partnergemeinde Castelmayran verarbeitet werden. Der Anspruch an die neue Variante sei nicht nur eine ansprechende Optik, sondern auch eine erkennbare Bezugnahme auf die Gemeinde mit Wiedererkennungswert.

Die planerischen Gestaltungsansätze sehen einen geschwungenen Streifen über die gesamte Oberfläche als Symbol für den Fluss vor. Die von einem Aluminiumband wellenförmig getrennte Innenfläche sind durch Zierkies mit unterschiedlichen Farben voneinander optisch abgesetzt.

Für die Einbindung der Partnergemeinde in den Entwurf schlagen die Planer einen zweiten, rechtwinklig zum ersten verlaufenden weiteren geschwungenen Streifen vor. Die Variante sieht außerdem im Innenbereich eine Splittfläche mit Staudenbepflanzung und einzelnen Kleinsträucher, beispielsweise Lavendel und Gräser, vor. Die restliche Kreiselfläche soll begrünt werden. Der Kreiselrand ist mit einen umlaufenden Schotter- oder Kieskornstreifen dokumentiert.

Die Vorgabe, das Münster in die Gestaltung einzubinden, lösen die Planer mit einer die Silhouette des romanischen Bauwerks darstellenden Stahlplatte. Gestalterische Akzente werden mit indirekter Beleuchtung gesetzt. Kleinere Scheinwerfer sollen einzelne Gräser warmweiß akzentuieren, blaue Spots den Rhein, während eine Hintergrundbeleuchtung die Stahltafel mit dem Münster in den Vordergrund rücken soll.

Die voraussichtlichen Kosten des Vorhabens bezifferte Anita Trapp auf insgesamt 123 000 Euro. Darin enthalten sind die Anschlüsse für Strom und eine unterirdisch angelegte Tropfbewässerung, die Entwicklungspflege für die ersten beiden Jahre, die Beleuchtung sowie das kontrastreiche Steinmaterial.

Peter Meier (BfR) kritisierte, dass die Verkehrsinseln in den Fahrbahnteilern vor dem eigentlichen Kreiselbauwerk nicht in der Planung und den Kosten enthalten sind. "Wenn wir so viel Geld in die Hand nehmen, sollten wir auch die Restflächen in Angriff nehmen", forderte er.

Franz Leonhard (CDU) sah hingegen eine "gute Grundidee", die er mittragen könne. Willibert König (CDU) regte eine Prüfung an, ob die vier am südöstlichen Kreuzungsrandbereich vorgesehenen Fahnenmasten auf dem Kreiselbauwerk direkt platziert werden können. Er verwies in diesem Zusammenhang auf die aktuelle Rechtslage, wonach Aufbauten bei innerörtlich gelegenen Verkehrskreiseln zulässig seien und nur außerorts nicht. König verspricht sich davon eine deutliche Aufwertung der Anlage.