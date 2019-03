Kampf gegen rostige Muttern

Einst ruhten große Hoffnungen auf dem Projekt in der Siemensstraße. "Das war erst die zweite derartige Bohrung in Deutschland und die erste in Baden-Württemberg", blickt Markus Benkeser von der Stadtverwaltung zurück. Doch die Geothermieträume platzten. Geblieben ist als Altlast das kilometerlange Rohr ins Erdreich, für das die Stadt Bühl die bergrechtliche Verantwortung trägt.

Bauleiter Friedrich Cammerer steht am Rand der Grube und zeigt auf einem Plan, durch welche Schichten sich der Bohrer damals in die Tiefe fraß. Einige hundert Meter bevor er vielversprechende Segmente erreichte, wurde er allerdings abgewiesen und landete am Ende abseits des erhofften Zielpunkts. Theoretisch wäre es möglich, das Rohr von unten her bis zu dem unerwünschten Abzweig zu verfüllen und dann zu versuchen, mit Jahrzehnten Verspätung ans Ziel zu gelangen. So könnte am Ende doch noch ein Bühler Geothermiekraftwerk Wirklichkeit werden. Das hätte mit Kosten von geschätzt bis zu 20 Millionen Euro allerdings seinen Preis. "Man müsste sehen, ob das wirtschaftlich wäre", meint Cammerer. Als Alternative käme auch der Einbau einer einfachen Erdwärmesonde in den vorhandenen Schacht in Betracht, die zum Beispiel ein künftiges Gebäude auf dem Gelände oder auch andere Nachbarn in der Weststadt beheizen könnte. Als dritte Option bleibt die Verfüllung des Rohrs und damit der endgültige Schlussstrich unter das Vorhaben.

Cammerer will in den kommenden Tagen Daten sammeln, um dem Gemeinderat eine Basis zu liefern, damit dieser über das weitere Vorgehen entscheiden kann. Nachdem es gestern dem störrischen Flansch am oberen Ende des Rohrs an den Kragen ging, sollen ab heute Messungen folgen. Dafür tauchen an einer Seilwinde verschiedene Geräte in das mit Wasser gefüllte Loch ab. Bei diesen sogenannten Befahrungen erfassen die Instrumente beispielsweise Temperatur, Dichte und Druck. Eine akustische Messung ermöglicht außerdem Rückschlüsse auf den Zustand des Betonmantels, der die Leitung umhüllt. Acht Stunden sind pro Befahrung angesetzt.

Die Ergebnisse will Cammerer bis Ende April vorlegen. Noch vor der Sommerpause soll der Gemeinderat dann seine Entscheidung treffen. Allein die aktuellen Untersuchungen kosten rund 90 000 Euro. Benkeser glaubt, dass alles darauf hinausläuft, das einstige Pilotprojekt zu begraben. "Das hätte man schon damals machen sollen", bedauert er, dass nicht bereits Anfang der 80er Jahre für klare Verhältnisse auf dem Grundstück gesorgt wurde. " Man wollte sich wohl ein Hintertürchen offenhalten", meint Benkeser. Anfang der 90er Jahre bemühte sich im Übrigen eine schillernde Persönlichkeit darum, die Tür noch einmal aufzustoßen. Flowtex-Chef Manfred Schmider interessierte sich damals dafür, das Projekt fortzuführen. Doch am Ende wurde daraus nichts - "glücklicherweise", wie Benkeser rückblickend sagt. Denn bekanntermaßen entpuppte sich Schmiders Handel mit Horizontalbohrmaschinen als milliardenschwerer Betrugsfall.