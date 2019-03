"Aktive Bürger für Europa" begegnen sich

Den Teilnehmern aus Frankreich, Katalonien (Spanien), Moldawien, Slowenien, Öster-reich, Italien und Schkeuditz (Sachsen) sprach Bürgermeister Wolfgang Jokerst ein "warmes Willkommen" aus. Die Ergebnisse dieser "Bürgerkonferenz" erwarte er mit großer Neugier.

Neben Delegationen der Partnerstädte waren nach Mitteilung der Bühler Stadtverwaltung auch Vertreter befreundeter Städte wie Novo Mesto und Cantù zugegen. Susan Ortloff und Sabrina Braun hatten die Veranstaltung von städtischer Seite organisiert. Zum Auftakt skizzierten Hilde Müller und Christa Rübig das Bühler Partnerschaftskomitee und dessen bisherige Aktivitäten, zahlreiche Reisen in die Partnerstädte inklusive.

Bei den "World Cafés" handelte es sich um Workshops. Aufgeteilt in Gruppen wurde jeweils im Wechsel über die Themen "Motivation", "Gemeinsam für Europa" und "Vielfalt gemeinsam erleben" debattiert. Im Fokus standen konkret die Beweggründe, sich am Workshop und ganz generell für die Städtepartnerschaften zu engagieren, zudem das gegenseitige Kennenlernen sowie das Entwickeln gemeinsamer Ziele, um die Partnerschaften lebendig zu erhalten. Die Ergebnisse wurden den Bürgermeistern nach einem nachmittäglichen Besuch des Europäischen Parlaments in Straßburg bei ei-nem abschließenden Kolloquium im Kulturzentrum der elsässischen Stadt Drusenheim als Handlungsbasis präsentiert.

Die wichtigsten Wünsche, die sich aus der Bürgerbegegnung ergeben hatten, resümierte Susan Ortloff: Priorität hatten die Workshop-Teilnehmer demnach der intensiveren Einbindung Jugendlicher in die partnerschaftlichen Aktivitäten eingeräumt. Ihrem Vorschlag folgend, könnte dies etwa auf Vereinsebene umgesetzt werden. "Es wurde gruppenübergreifend auch die Notwendigkeit gesehen, die Partnerschaften in den einzelnen Städten verstärkt publik zu machen." Generell sollte - über die bestehenden bilateralen Projekte hinaus - zunehmend im "großen Netzwerk" aller partnerschaftlich verbundenen respektive befreundeten Städte kommuniziert werden, unterstrich Ortloff. "Erwünscht sind weitere Treffen wie heute in Bühl, und zwar in nicht allzu großen zeitlichen Abständen." Ein Schritt in diese Richtung solle auch die Vertiefung des kulturellen Austauschs sein. Weiterhin nannte Ortloff die Bitte der Workshop-Teilnehmer um mehr finanzielle Unterstützung der Partnerschaften durch die Kommunen.

Das Partnerschaftskomitee Bühl sei als Modell mit Vorbildcharakter wahrgenommen worden, so die städtische Partnerschaftsbeauftragte Bettina Streicher. Möglicherweise werde man innerhalb des Netzwerks weitere Komitees ins Leben rufen, ein solches bestehe bisher neben Bühl nur in Villefranche-sur-Saône. Ein wichtiges Ziel der Veranstaltung, befand sie, sei auf jeden Fall erreicht worden: "Die Teilnehmer haben Kontaktdaten ausgetauscht, manche entwickeln auch schon ganz konkrete Pläne wie ein gemeinsames Chorprojekt."