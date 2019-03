Trotz größtem Leid nicht dem Hass verfallen Rheinmünster (ar) - "Danke, dass Sie mit uns Ihre Leidensgeschichte geteilt haben", hatte eine Schülerin im vergangenen Jahr auf einen kleinen Zettel geschrieben. Auf einem anderen stand: "Ich finde es bemerkenswert, dass Sie Ihre Geschichte weitererzählen." Vor fast genau einem Jahr war Shlomo Graber, einer der letzten Auschwitz-Überlebenden, zu Besuch an der Realschule Rheinmünster. Am Dienstagnachmittag gab es ein Wiedersehen mit dem 92-Jährigen in der Münstergemeinde.



Wie im Vorjahr hatten Christian Steidle von der August-Renner-Realschule Rastatt und Tanja Seidelmann, an der Realschule Rheinmünster zuständig für das Projekt "Schule ohne Rassismus", den Besuch und das Zeitzeugengespräch organisiert. Über 70 Schüler aus den drei neunten Klassen der Realschule hatten im Foyer Platz genommen und hörten sich die Geschichte des Mannes an, der ohne Groll und ohne Hass über seine Erlebnisse sprach. Eigentlich steht dieses Kapitel der deutschen Historie noch nicht auf dem Stundenplan der neunten Klasse, wie Geschichtslehrer Sebastian Hoch sagte, doch vorbereitet auf das Thema Judenverfolgung wurden die Jugendlichen bereits. "Wir werden auch in der Nachbereitung darüber sprechen. Und zum Ende des neunten Schuljahres, spätestens Anfang der zehnten Klasse steht ein Besuch in einem ehemaligen Konzentrationslager auf dem Programm", erklärte Hoch. Er und seine Kollegin Sabrina Vetter möchten, dass die Jugendlichen für die heutige Zeit sensibilisiert werden. "Und dass sie ein wenig hellhörig werden", sagte Hoch. Gespannt und betroffen lauschten die Schüler den Erzählungen. "Es ist ganz anders, als wenn man es in Büchern liest oder von jemandem heute erzählt bekommt, denn Herr Graber war ja live dabei", drückten etwa Marvin, Yannis, Marco und Max ihre Erwartungen und auch ihre Eindrücke aus. Rektor Rolf Schemel betonte: "Das ist die einzige Gelegenheit, die Ihr jemals haben werdet, einen Menschen zu befragen, der dies alles selbst erlebt hat." Die Jugendlichen, die Graber vergangenes Jahr zuhörten, hatten sich mit einer Wortcollage bei ihm bedankt, die von den Klassensprechern überreicht wurde. Shlomo Graber verlor 61 Familienmitglieder in Konzentrationslagern. Trotz allen Leids hat er sich nie seine Menschlichkeit und Freundlichkeit nehmen lassen. "Sei stark und lass' keinen Hass in Dein Herz. Liebe ist stärker als Hass, mein Sohn. Vergiss das nie!", hatte ihm seine Mutter gesagt. Er verlor sie in Auschwitz. Doch Hass verspürt er bis heute nicht, vielmehr sind in seinen heutigen Gemälden Lebensmut und Freude zu sehen. Shlomo Graber lebt seit 1989 mit seiner zweiten Frau Myrtha in Basel, wo er als Kunstmaler und Referent arbeitet. 2015 erschien im Riverfield-Verlag sein Buch "Denn Liebe ist stärker als Hass". Im Jahr 2016 veröffentlichte er sein zweites Buch "Der Junge, der nicht hassen wollte".

