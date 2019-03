Wieder ordentlich Dampf im Kessel

Rastatt



Müll im Schlosspark: Vorschläge Rastatt (red) - Die Vermüllung des Rastatter Schlossparks am Wochenende bewegt die Gemüter. Die CDU fordert Gespräche der Stadt mit der staatlichen Schlösserverwaltung sowie Reinigungstouren am Sonntag. Die Bürgerinitiative "Rastatt räumt auf" ist bereits aktiv geworden (Foto: CDU). » Weitersagen (red) - Die Vermüllung des Rastatter Schlossparks am Wochenende bewegt die Gemüter. Die CDU fordert Gespräche der Stadt mit der staatlichen Schlösserverwaltung sowie Reinigungstouren am Sonntag. Die Bürgerinitiative "Rastatt räumt auf" ist bereits aktiv geworden (Foto: CDU). » - Mehr