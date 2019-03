"In Sachen Lügen und Betrügen gerne ein Dauerfasten" Bühl (efi) - Nicht nur Fastnachter treten nach den anstrengenden Tagen und Nächten kürzer und verordnen sich leichte Kost. Für viele Gesundheitsbewusste, ob gläubig oder nicht, hat nach Aschermittwoch eine Zeit der Enthaltsamkeit begonnen. Neben Klassikern wie Alkohol, Zigaretten, Süßigkeiten und Fleisch kommen immer wieder andere Verzichtsobjekte ins Gespräch - Handy, Internet, Auto, Plastik. Die evangelische Kirche hat eine weitere Variante entdeckt: "Mal ehrlich! Sieben Wochen ohne Lügen".



Götz Häuser , evangelischer Pfarrer in Bühl, geht sogar noch weiter: "In Sachen Lügen und Betrügen darf es gerne ein Dauerfasten geben." Grundsätzlich betrachtet er Fasten als gute, nützliche geistliche Übung. Er sieht darin "eine Form der Weggemeinschaft mit Christus auf dem Weg ins Leiden und ans Kreuz", auch eine Form der Weggemeinschaft mit anderen Christen, die Ähnliches ausprobieren. Neben der Entlastung des Körpers bedeute Fasten auch eine Entlastung von Geist und Seele und die Konzentration auf Wesentliches, nämlich die "Lebensgemeinschaft mit Gott". Häuser selbst verzichtet auf Süßigkeiten und Alkohol. Für seinen katholischen Kollegen Wolf-Dieter Geißler steht ein bewusster Umgang mit dem Konsum im Vordergrund. Aus dem Verzicht könne die Erkenntnis gewonnen werden, wie abhängig man sich von Gewohnheiten gemacht habe. Der Bühler Stadtpfarrer, der als aktiver Fastnachter Kampagne für Kampagne in die Bütt steigt, verabschiedet sich von Süßigkeiten und Alkohol und nimmt sich vor, weniger auszugeben und mit einem bestimmten Budget auszukommen. Von Vorschriften im Zusammenhang mit der Fastenzeit hält er wenig. Es gehe nicht darum, eine Leistung zu vollbringen, vielmehr sei die Grundhaltung wichtig. Viele Fastnachter würden die Wochen nach Aschermittwoch zum Anlass nehmen, um konsequent keinen Alkohol zu trinken, manche aus religiösen Gründen, weiß Franz Staudt, Ehrenpräsident des Kappler Allda. Auch er nimmt sich zurück, in der Ernährung aus gesundheitlichen Gründen ohnehin. Für schwierig hält er eine Handy-Abstinenz, handle es sich doch um einen Alltagsgegenstand. "Mit zunehmendem Alter schwindelt man ohnehin nicht mehr so", macht er sich auch Gedanken über das "Lügen-Fasten". "Kein hartes Fastenprogramm" oder strenge Abstinenz praktiziert "Nepomuk" Michael Vetter . Nach der genussreichen Fastnacht fahre man aber automatisch runter, meint der Sitzungspräsident der Bühler Narrhalla. Ganz konform fleischlos geht es für den diesjährigen Preisträger der goldenen Büttenrede an Aschermittwoch und Karfreitag zu. Als Familienvater findet er einen zurückhaltenden Umgang mit Handys und Süßigkeiten durchaus in Ordnung. Für wichtig erachtet er es, "das Konsumverhalten zu hinterfragen und mit gutem Beispiel voranzugehen". Zurückhaltung beim Essen und Trinken hat sich der Bühler Rathauschef verordnet, soweit es seine Amtsgeschäfte erlauben. Die beiden Fastenzeiten - vom Martinstag bis Weihnachten und 40 Tage vor Ostern - hält OB Hubert Schnurr für gleichwertig. Sich vorübergehend vom Handy zu verabschieden, schätzt er als wenig praktikabel ein, "was Fernsehen anbelangt, faste ich aber das ganze Jahr", stellt er fest. Reizen würde das Stadtoberhaupt einmal eine "richtige Fastenkur". "Keine große Bedeutung" besitzt Fasten dagegen für den ersten Beigeordneten Wolfgang Jokerst. Er hat es vor etlichen Jahren einmal ausprobiert und bekennt: "Ich habe es nicht sehr aufregend gefunden."

