Gutachten muss Gefährdung klären

Im Februar votierte der Rat für die Vorentwurfsplanung und vergab mehrheitlich weitere Planungsarbeiten. Herrschte dabei noch eine optimistische Aufbruchstimmung, so sorgte der neue Sachstandsbericht in der Gemeinderatssitzung am Dienstagabend für vermehrte Zweifel. Bauamtsleiter Norbert Graf nannte als Hauptproblem, dass das Bad im Überflutungsbereich liege. Die Bühlot fließe auf einer Länge von 150 Metern in einer Verdohlung unter dem Gelände.

Für alle baulichen Eingriffe brauche man aufgrund der Hochwasserschutzvorgaben eine Ausnahmegenehmigung des Landratsamtes. Die Behörde könne nur nach Vorlage eines fachlichen Gutachtens entscheiden. Er erinnerte an zurückliegende Hochwasserereignisse. Man müsse mit Simulationen prüfen, wie Hochwasser ab- oder umgeleitet werden könne. Graf: "Die Behörde wird die Erlaubnis nur erteilen, wenn wir den Nachweis führen, dass der Hochwasserabfluss durch das Bauprojekt nur unwesentlich beeinträchtigt wird." Bevor ein Bauantrag gestellt werden könne, müsse dies geklärt sein.

Bürgermeister Hans-Peter Braun sagte, man werde sich zügig um ein Simulationsgutachten kümmern. Gründlichkeit gehe jetzt vor Schnelligkeit. Er appellierte an alle, denen das Thema Freibad am Herzen liegt: "Kommen Sie in die Ratssitzungen und informieren Sie sich aus erster Hand, damit Sie über die Fakten Bescheid wissen."

Der Experte, der das Bodengutachten erstellt hatte, erläuterte die Problematik der Bodenstabilität. Der Untergrund im Strömungsbereich der Bühlot sei tonig und schluffig und bei Belastungen leicht verformbar. Da die Becken anders konstruiert und verkleinert würden, müsse aufgefüllt werden. Daraus ergäben sich unterschiedliche Bodenbelastungen, die in der Folge zu Setzungen führen könnten. Dies müsse man vermeiden, da bei der neuen Beckenanordnung nur eine Setzungstoleranz von maximal zwei Millimetern erlaubt sei. Er riet daher dazu, die gesamte Beckenlandschaft zunächst mit Erde zu unterfüllen und dies dann sechs bis neun Monate ruhen zu lassen, um eine möglichst gleichmäßige Vorbelastung des Bodens zu erreichen.

Architekt Uwe Keppler schloss sich dem an. Zur weiteren Vorgehensweise meinte er: "Wir hängen gerade auch etwas in der Luft." Ausschreibungen müsse man nun erst mal zurückstellen. Vom Hochwasserschutz hänge auch ab, ob an der Beckenplanung Dinge geändert werden müssten. Es müsse in jedem Fall sichergestellt werden, dass die Badtechnik vor Hochwasserschäden geschützt sei. Das Technikgebäude müsse zusätzlich verankert werden. Eine Überflutung der Becken könne durch Reinigung wieder behoben werden.

Bauamtsleiter Graf meinte, dass man schauen müsse, ob man zunächst mit dem Abbruch des alten Funktionsgebäudes beginnen könne. Dass auch beim Abbruch Unannehmlichkeiten, verbunden mit höheren Kosten, zu erwarten sind, führte Keppler aus. Das Funktionsgebäude habe ein asbestbelastetes Eternitdach. Beckenteile, die abgebrochen werden müssten, seien durch den Farbanstrich mit PCB belastet. Daraus und für Gründungsarbeiten würden sich Mehrkosten von rund 431 000 Euro ergeben.

Die Debatte zeigte, dass bei den Gemeinderäten noch großer Informationsbedarf besteht. Es gab zahlreiche Fragen zum Hochwasserschutz, zur Technik und zur weiteren Vorgehensweise. Klaus Lorenz (SPD) meinte, man müsse abwägen, ob man sich baulich gegen ein 100-jährliches Hochwasserereignis wappnen wolle oder ob man das Risiko der zu erwartenden Schäden in Kauf nehmen könne. Architekt Keppler wies auf den Klimawandel mit zunehmend unbeherrschbaren Unwettern hin.

Peter Ganter (SPD) meinte: "Wir hoffen, dass es klappt, weil das Bad eine Bestandseinrichtung ist. Wir brauchen nun gründliche Überlegungen." Volker Blum (CDU) sagte: "Die Kostensteigerung ist nicht einfach. Wir hoffen, dass das mit Zuschüssen noch klappt."