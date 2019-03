Mit frohem Herzen in die Zukunft

Rastatt



Neue DHL-Packstation Rastatt (red) - In Rastatt ist nun nach dem Standort an der Hauptpost eine zweite DHL- Packstation in Betrieb genommen worden, und zwar in der Lützowerstraße 11 (Aldi-Markt). Sie umfasst 124 Fächer und ist an sieben Tagen pro Woche rund um die Uhr zugänglich (Symbolfoto: dpa).