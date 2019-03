Massive Unterspülungen und Korrosion

Baden-Baden

Neue Brücke soll stabiler werden Baden-Baden (hol) - Die Kreithgrabenbrücke in Oos soll im Herbst durch einen tragkräftigeren Neubau ersetzt werden. Der Bauausschuss des Gemeinderats soll dafür am heutigen Donnerstag grünes Licht geben. Es wird mit Baukosten von 570.000 Euro gerechnet (Foto: Pittner).

Gaggenau

Kostspielige Angelegenheit Gaggenau (uj) - An 21 Brücken in Gaggenau gibt es größere Schäden mit kurzfristigem und teurem Sanierungsbedarf. Hinzugekommen ist jetzt die Konrad-Adenauer-Brücke in der Innenstadt. Dort muss in den nächsten zwei bis drei Jahren der Überbau erneuert werden (Foto: Jahn).

Baden-Baden

Die nächste Großbaustelle Baden-Baden (hol) - Auf die Kurstadt kommt die nächste Großbaustelle zu: Ab Herbst wird die Fieserbrücke im Herzen der Stadt neu gebaut. Im Rathaus rechnet man mit neun Monaten Bauzeit. Die 100 Jahre alte Platane (rechts, Foto: Zeindler-Efler) soll unbedingt erhalten bleiben.

Karlsruhe

Geld für Verkehrsstudie Karlsruhe (red) - Um die Wiederinbetriebnahme der grenzüberschreitenden Bahnstrecke über die Wintersdorfer Brücke zu ermöglichen, ist der Regionalverband Mittlerer Oberrhein bereit, 50.000 Euro beizusteuern. Diese sollen in eine Machbarkeitsstudie fließen (Archivfoto: red).