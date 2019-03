"Werden mehr Bäume pflanzen, als fallen"

Stuttgart



Ein Präsidium weg, zwei dazu Stuttgart (red) - Künftig wird es im Land 13 Polizeipräsidien geben statt zwölf, weil eines in Pforzheim und ein anderes in Ravensburg neu entstehen. Zugleich fällt jenes in Tuttlingen weg. Grundlage der Neuzuschnitte ist auch die Evaluation der ersten Veränderungsrunde (Foto: dpa).