Helfer spenden Trost in den dunkelsten Stunden

Rastatt

Müll im Schlosspark: Vorschläge Rastatt (red) - Die Vermüllung des Rastatter Schlossparks am Wochenende bewegt die Gemüter. Die CDU fordert Gespräche der Stadt mit der staatlichen Schlösserverwaltung sowie Reinigungstouren am Sonntag. Die Bürgerinitiative "Rastatt räumt auf" ist bereits aktiv geworden (Foto: CDU). » - Mehr

Elchesheim

Wahlkampftour mit Spiegelhalder Elchesheim (as) - Am 24. März wählt Elchesheim-Illingen den Bürgermeister. Es gibt zwei ernsthafte Kandidaten. Der Wahlkampf läuft auf vollen Touren. Wo die Bürger der Schuh drückt, das will Amtsinhaber Rolf Spiegelhalder unter anderem bei einem Besuch im Marktcafé wissen (Foto: as). » - Mehr

Rastatt

Weniger Erdbeer- und Spargelanbau Rastatt (kie) - Der Anbau von Erdbeeren und Spargel bricht ein: Im Landkreis Rastatt und im Stadtkreis Baden-Baden liegt der Rückgang bei etwa drei bis vier Prozent pro Jahr. Fehlende Erntehelfer, die globale Preispolitik und steigende Personalkosten sind dafür Gründe (Foto: dpa). » - Mehr

Gernsbach

Fragebogen-Aktion für die Zukunft Gernsbach (red) - Der TV Gernsbach hat bei seiner Jahreshauptversammlung zahlreiche Mitglieder geehrt (Foto: Gareus-Kugel). Eine Fragebogenaktion soll den größten Gernsbacher Verein mit 1 130 Mitgliedern zukunftsfähig machen. Der TVG plant für Oktober eine große Turn-Gala. » - Mehr