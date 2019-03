Weintage wichtig für das Image

Auch in Bühlertal konnten nach Mitteilung des Verkehrsvereins insbesondere die gewerblichen Anbieter mit dem vergangenen Jahr zufrieden sein. Insgesamt wurden 11 182 Gästeankünfte und 29 699 Übernachtungen gezählt. Mehr als 20 Prozent davon gingen auf das Konto ausländischer Gäste.

Besondere Schwerpunkte im Jahr 2018 waren die ersten Bühlertäler Weintage, der kulinarische Weinwandertag als Höhepunkt der Bühlertäler Weinwochen sowie das Projekt "Im Tal der 1 000 Lichter". Gemeinsam mit dem Naturpark, dem Baden-Badener Weinhaus am Mauerberg und dem Förderverein Engelsberg wurde die Wander-Trilogie am Engelsberg erfolgreich wiederholt. Daneben galt es, zahlreiche Präsentationen und Werbeaktionen zu organisieren und durchzuführen. Die Informationsfahrt führte im vergangenen Jahr zu den Volksschauspielen in Ötigheim sowie nach Rastatt.

Der Vorsitzende Hans-Peter Braun berichtete über eine positive Entwicklung hinsichtlich der Vorbereitungen für eine gemeinsame Ferienregion in der Nationalparkregion Schwarzwald und betonte die Stärkung der Region durch das gemeinsame Engagement. Er erinnerte insbesondere an die Weintage, die für das Image der Region als Weinbaugebiet wichtig seien und an die "Bühlertäler Sternensucher" des Schwarzwälder Künstlers Simon Stiegeler, die seit Anfang Dezember nahe dem Kriegerdenkmal ins Tal und weit ins Land hinaus grüßen.

Der Kassenbericht zeigte ein kleines Jahresdefizit und dennoch insgesamt einen stabilen Kassenstand auf, so dass es den Mitgliedern nach dem positiven Bericht von Kassenprüfer Arnold Kohler nicht schwer fiel, die von Gemeinderat Franz Tilgner beantragte Entlastung zu gewähren. Er dankte für die im vergangenen Jahr geleistete Arbeit.

Für langjährige Mitgliedschaft wurden geehrt: Kurt Müller vom Gasthaus Engel für zehn Jahre, Roland Schnurr und Sergio Corsana für 25 Jahre, Heinz Egner für 40 Jahre sowie Bürgermeister Hans-Peter Braun für zehn Jahre an der Spitze des Vorstands.