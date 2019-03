Rallye führt durch 24 Betriebe

Zur Eröffnung um 11 Uhr beim Wertstoffhof steht dem Rathauschef Handwerkskammer-Präsident Joachim Wohlfeil zur Seite. Wie Wirtschaftsförderin Corina Bergmaier erklärt, steht dessen Besuch im Zusammenhang mit dem "Förderpreis Junges Handwerk", den die Stadt erstmals auslobt. Er soll ein Zeichen setzen, junge Handwerker zu fördern und besonders begabte auszuzeichnen. Bewerbungen werden bis 15. November entgegengenommen. Die Preisträger und ihre Ausbildungsbetriebe werden beim städtischen Neujahrsempfang im Januar 2020 geehrt. Auf der Expo bietet sich eine erste Gelegenheit, die Werbetrommel für diesen Preis zu rühren.

Hurst gehört mit knapp zwei Hektar zu den großen Bühler Gewerbegebieten. Rund 66 Gewerbebetriebe mit zirka 1 200 Arbeitsplätzen besitzen dort ihren Standort, nennt Marion Schemel von der städtischen Wirtschaftsförderung einige Zahlen. Den Besuchern bieten sich am Aktionstag 30 Anlaufstellen, darunter 24 Firmen. Die Vielfalt der Branchen ist beachtlich und reicht vom weltweit expandierenden Unternehmen bis zum klassischen Handwerksbetrieb, stellt Bergmaier heraus.

Die Expo versteht sich nicht als Jobbörse, aber dennoch als ideale Plattform, um für Fachkräfte zu werben, sich über Ausbildungsmöglichkeiten zu informieren und erste Kontakte zu knüpfen. Am Expo-Sonntag werden die Auszubildenden vieler Firmen vor Ort sein, ihren Arbeitsplatz vorstellen und Einblicke in ihren Beruf geben. Eine weitere Möglichkeit, die vielfältigen Branchen im Vimbucher Gewerbegebiet kennenzulernen, bietet eine Firmen-Rallye, an der sich alle 24 Unternehmen beteiligen und die mit lukrativen Preisen wirbt.

Bereichert wird die Expo durch ein attraktives Rahmenprogramm. Die Firma Sator Adventure baut in der Hurststraße eine E-Kart-Bahn auf. Im Hof einer Autoglas-Firma geben die von einem TV-Privatsender bekannten "Autodoktoren" Autogramme, kündigt Schemel an. Mit Aktionen vor Ort sind auch die Jugendfeuerwehr mit ihrem Feuerwehrfahrzeug "auf Gläsern" und das DRK. Das Rote Kreuz rückt mit einem offenen Rettungswagen und ihrer Rettungshundestaffel an. Die deutsche Stammzellspenderdatei wird an drei Stellen Typisierungsstationen aufbauen. Programmpunkte für Kinder wie das Herstellen von Papier runden das Angebot ab.

Für die Besucher der Gewerbeschau wird ein Shuttle-Service vom Schaeffler-Parkplatz in der Industriestraße zum Expo-Areal eingerichtet. Wer möchte, kann mit einer kostenlosen Kutschfahrt das Gewerbegebiet erkunden. Mit von der Partie sind zahlreiche Vimbucher Vereine, die sich um Bewirtung und Musik verdient machen. Es engagieren sich Feurio Vimbi, Groddebachschrecken, Obst- und Gartenbauverein, Musik- und Sportverein Vimbuch. Sie alle bereichern das kulinarische Angebot der Veranstaltung.